Депутат-главврач в Тагиле заявил о достойных зарплатах и высоком уровне жизни медиков

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
У специалистов здравоохранения высокие, достойные заработные платы. Жилье специалист, работая в сфере здравоохранения, выберет сам себе. Возьмет ипотечный кредит и сам решит, где ему жить, в каком районе, и выберет уровень, — заявил Сергей Овсянников в эфире «Экорадио».
Он отметил, что кадровая проблема в Нижнем Тагиле стоит не так остро. По его словам, студенты-целевики после выпуска возвращаются в больницу, куда поступали на учебу, а также приходят работать новые участковые врачи. Кроме того, пополняется штат и узкими специалистами. Уже приняты невролог, травматолог и гастроэнтеролог.
Однако, сам главврач при этом не упоминает, что высокую зарплату врачи часто получают за счет переработок. По словам педагога Научно-методического экспертного центра в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья Владимира Яковлева, по факту оклад составляет только 20-30 тысяч рублей, а все, что свыше, врач может получить за счет надбавок, в том числе и за переработки.
У большинства врачей в России окладная часть не превышает 25 тысяч рублей. У медсестер и вовсе она приблизительно 12-15 тысяч рублей. Из-за этого врачам приходится перерабатывать, что приводит к перегрузке и выгоранию. Еще одна проблема — это существенная разница в оплате труда между регионами, а иногда даже внутри отдельно взятого. Это приводит к миграции врачей в те города, где зарплата выше, — рассказал TagilCity.ru эксперт.
На данный момент в самой Демидовской больнице открыты 48 вакансий. Для работы в поликлинике и стационаре требуются как узкие специалисты, так и участковые. Заработные платы при этом колеблются от 50 до 100 тысяч рублей. Среди предлагаемых вакансий есть акушеры, которым обещают платить от 25 до 40 тысяч рублей. Есть и постовые медсестры. По данным больницы, их зарплата не превысит 44 тысячи рублей.
Сам же Сергей Овсянников по данным отчетности за 2021 год заработал 3,7 миллиона рублей. В перерасчете на ежемесячный доход — 308 тысяч рублей. Средняя заработная плата в Нижнем Тагиле в 2021 году была на уровне 45 тысяч рублей.