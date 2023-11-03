Депутат-главврач в Тагиле заявил о достойных зарплатах и высоком уровне жизни медиков

Однако, сам главврач при этом не упоминает, что высокую зарплату врачи часто получают за счет переработок. По словам педагога Научно-методического экспертного центра в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья Владимира Яковлева, по факту оклад составляет только 20-30 тысяч рублей, а все, что свыше, врач может получить за счет надбавок, в том числе и за переработки.