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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Девочка закрылась в постамате в банке в Екатеринбурге

Девочка застряла в постамате Сбербанка в Екатеринбурге

3 ноября 2023, 14:04
Фото: 1MI

Девочка закрылась в постамате в банке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девочка закрылась в ячейке постамата и застряла там. Это произошло в отделении Сбербанка на Уралмаше.

Спасателям понадобилось 15 минут, чтобы открыть ящик и вытащить ребенка. Отмечается, что дверца захлопнулась, и ребенок остался внутри в темноте, пишет Е1. Это произошло случайно.

По слова очевидцев, девочка сильно кричала. У банковских работников не получилось открыть ячейку самостоятельно. Когда девочку вытащили, она была очень напугана, но сказала, что ее самочувствие в порядке.

Известно, что в отделение банка девочка пришла вместе с матерью. Ей требовалось забрать посылку из постамата. Пока женщина распаковывала товар, девочка принялась изучать ячейку.

Вытаскивали ребенка представители группы быстрого реагирования. Им пришлось звонить в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку.

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#Происшествия#Дети#Безопасность#Спасатели#Сбербанк#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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