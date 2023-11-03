Девочка застряла в постамате Сбербанка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Спасателям понадобилось 15 минут, чтобы открыть ящик и вытащить ребенка. Отмечается, что дверца захлопнулась, и ребенок остался внутри в темноте, пишет Е1. Это произошло случайно.
По слова очевидцев, девочка сильно кричала. У банковских работников не получилось открыть ячейку самостоятельно. Когда девочку вытащили, она была очень напугана, но сказала, что ее самочувствие в порядке.
Известно, что в отделение банка девочка пришла вместе с матерью. Ей требовалось забрать посылку из постамата. Пока женщина распаковывала товар, девочка принялась изучать ячейку.
Вытаскивали ребенка представители группы быстрого реагирования. Им пришлось звонить в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку.