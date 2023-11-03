Екатеринбуржцам посоветовали жаловаться на снежные члены квартальным

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Некоторые жители города сочли такие поступки оскорбительными. Об этом на фоне распространяющихся новостей заявил вице-мэр Алексей Бубнов.
Он отметил, что если кто-то из горожан считает это оскорблением, то он может обратиться к квартальному. Кроме того, если кто-то из сотрудников заметит подобный объект, то сразу же устранит его.
Напомним, в Екатеринбурге 31 октября напротив здания УрФУ в Екатеринбурге появился слепленный из нега половой орган. Его снесли, но по соцсетям стали распространяться снимки подобных объектов из разных частей города. Кто-то даже создал петицию против такого флешмоба.