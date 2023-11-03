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Updated Сегодня, 15:41

Екатеринбуржцам посоветовали жаловаться на снежные члены квартальным

Екатеринбуржцам посоветовали жаловаться на снежные члены квартальным

3 ноября 2023, 15:39
Фото: 1MI
Жителям Екатеринбурга посоветовали жаловаться на снежные половые органы, которые лепят другие горожане во дворах, квартальным.

Некоторые жители города сочли такие поступки оскорбительными. Об этом на фоне распространяющихся новостей заявил вице-мэр Алексей Бубнов.

Он отметил, что если кто-то из горожан считает это оскорблением, то он может обратиться к квартальному. Кроме того, если кто-то из сотрудников заметит подобный объект, то сразу же устранит его.

Напомним, в Екатеринбурге 31 октября напротив здания УрФУ в Екатеринбурге появился слепленный из нега половой орган. Его снесли, но по соцсетям стали распространяться снимки подобных объектов из разных частей города. Кто-то даже создал петицию против такого флешмоба.

#Общество#Снег#Жители#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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