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Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

Между Екатеринбургом и Челябинском запустят дополнительные «Орланы»

Еще больше «Орланов» запустят из Екатеринбурга. Дата пока неизвестна

3 ноября 2023, 03:37
Фото: Midjourney

Между Екатеринбургом и Челябинском запустят дополнительные «Орланы»

Между Екатеринбургом и Челябинском будет запущена третья пара «Орланов». Такое решение было принято в связи с тем, что направление очень популярно, а на трассах между городами ситуация сложная.

Ранее планировалось, что число рейсовых автобусов будет прибавлено в конце 2023 или начале 2024 года. Однако пассажиры стали жаловаться на то, что им приходится 4 часа ехать стоя.

Запуск дополнительных «Орланов» планируется в ближайшие недели. Точная дата пока не озвучивается. Однако это произойдет до конца года. Заказчиками выступают правительства обоих регионов.

Пока также не обсуждаются и детали маршрута. Однако отмечается, что после запуска дополнительных поездов, появится возможность уехать из одного города в другой три раза в день.

#Транспорт#Челябинск#Поезд#Запуск#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Орлан
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