Еще больше «Орланов» запустят из Екатеринбурга. Дата пока неизвестна

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:39
Ранее планировалось, что число рейсовых автобусов будет прибавлено в конце 2023 или начале 2024 года. Однако пассажиры стали жаловаться на то, что им приходится 4 часа ехать стоя.
Запуск дополнительных «Орланов» планируется в ближайшие недели. Точная дата пока не озвучивается. Однако это произойдет до конца года. Заказчиками выступают правительства обоих регионов.
Пока также не обсуждаются и детали маршрута. Однако отмечается, что после запуска дополнительных поездов, появится возможность уехать из одного города в другой три раза в день.