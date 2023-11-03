Художники-победители уральского конкурса представили свои работы в Нижнем Тагиле

Глава города Владислав Пинаев поздравил авторов и вручил им награды — две золотые медали, две серебряные медали и два диплома. Мэр пожелал художникам новых побед, сообщили в администрации Нижнего Тагила. Там отметила, что работы победителей будут представлены на Всероссийской выставке «Россия-XIV», которая пройдет в феврале 2024 года в Новой Третьяковке в Москве.