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В Нижнем Тагиле открылась выставка художников-победителей уральского конкурса

Художники-победители уральского конкурса представили свои работы в Нижнем Тагиле

3 ноября 2023, 14:32
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле открылась выставка художников-победителей уральского конкурса

Шестеро художников Нижнего Тагила стали победителями и дипломантами межрегиональной выставки «Большой Урал — XIII». Работы золотых и серебряных призеров будут представлены на конкурсе в Москве.

«Большой Урал — XIII» является самым крупным региональным проектом Союза художников России. В его рамках каждые пять лет демонстрируются достижения уральских мастеров в разных видах изобразительного искусства. Работы тагильчан — Владимира Зуева, Анжелики Южаковой, Игоря Грищенко, Веры Полевой, Сергея Кислицкого и Валерия Хасанова объединили в отдельную выставку «Верность творческому пути». Она представлена в администрации.

Глава города Владислав Пинаев поздравил авторов и вручил им награды — две золотые медали, две серебряные медали и два диплома. Мэр пожелал художникам новых побед, сообщили в администрации Нижнего Тагила. Там отметила, что работы победителей будут представлены на Всероссийской выставке «Россия-XIV», которая пройдет в феврале 2024 года в Новой Третьяковке в Москве.

На выставке представлены лаковая роспись, графика, камнерезное панно, деревянная скульптура и художественные полотна.

Напомним, подносы мастеров Нижнего Тагила будут представлены на выставке «Россия», которая стартует 4 ноября в Москве на ВДНХ. Посетители смогут не только ознакомиться с росписью, но и приобрести сувениры на память.

#Культура#Нижний Тагил#Выставка#Искусство#Ирина Кирилова#Художество
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