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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Мастер-классы, спектакли и экскурсии пройдут в «Ночь искусств» в Нижнем Тагиле

Италия, «Демон» и кинематограф. Какой будет «Ночь искусств» в Нижнем Тагиле

3 ноября 2023, 13:15
Фото: 1MI

Мастер-классы, спектакли и экскурсии пройдут в «Ночь искусств» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 4 ноября в музеях и библиотеках пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств-2023». Жителей и гостей города ждут мастер-классы, концерты, литературные чтения и другие мероприятия.

В этом году акция пройдет под лозунгом «Россия объединяет». Она посвящена многообразию культур России — старинным традициям и особенностям быта, музыке, танцам и литературе разных народов.

В Нижнем Тагиле 4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» будут работать множество площадок. Первая — Музей природы и охраны окружающей среды. Здесь можно будет узнать, для чего первый человек раскалывал камни и поучаствовать в эксперименте, посмотреть на всю красоту малахита, послушать звуки этнических инструментов и встретиться с мастером по обработке минералов.

Музей природы и охраны окружающей средыМузей природы и охраны окружающей среды
Музей природы и охраны окружающей средыМузей природы и охраны окружающей среды
Музей природы и охраны окружающей среды
Фото: Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

В выставочных залах музея-заповедника «Горнозаводской Урал» можно будет погрузиться в атмосферу Италии времен Демидовых, узнать о моде XIX–XX вв., создать неповторимые изображения цветов, узнать о легендах заводоуправления и побывать на квартирнике.

В Историко-краеведческом музее пройдут экскурсии по России XVIII века, а также здесь можно будет отправиться в путешествие с Никитой Демидовым. Экскурсоводы также расскажут об архитектуре, быте и досуге, тагильском кинематографе, а также многом другом.

Историко-краеведческий музейИсторико-краеведческий музей
Историко-краеведческий музейИсторико-краеведческий музей
Историко-краеведческий музейИсторико-краеведческий музей
Историко-краеведческий музейИсторико-краеведческий музей
Историко-краеведческий музей
Фото: Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдут концерты известных тагильчан, покажут спектакли и зачитают стихи. Также можно будет посмотреть движущиеся картины, создать браслеты макраме и поучаствовать в коллективной работе над созданием фантастического мира.

Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств

В Центральной городской библиотеке тагильчан ожидают мастер-классы по созданию этно-сувениров, театральному искусству, рисунку на ткани, а также детская программа по настольным играм, психологический тренинг и интеллектуальный квиз.

А Нижнетагильский театр кукол представит экспериментальный спектакль «Демон». Он позволит зрителям погрузиться в мир поэмы, культуру и природу Кавказа.

Спектакль «Демон»Спектакль «Демон»
Спектакль «Демон»
Фото: Театр кукод

Кроме того, на каждой из площадок будут представлены специальные детские программы. Многие из мероприятий адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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