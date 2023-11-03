Италия, «Демон» и кинематограф. Какой будет «Ночь искусств» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» будут работать множество площадок. Первая — Музей природы и охраны окружающей среды. Здесь можно будет узнать, для чего первый человек раскалывал камни и поучаствовать в эксперименте, посмотреть на всю красоту малахита, послушать звуки этнических инструментов и встретиться с мастером по обработке минералов.