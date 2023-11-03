Италия, «Демон» и кинематограф. Какой будет «Ночь искусств» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В этом году акция пройдет под лозунгом «Россия объединяет». Она посвящена многообразию культур России — старинным традициям и особенностям быта, музыке, танцам и литературе разных народов.
В Нижнем Тагиле 4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» будут работать множество площадок. Первая — Музей природы и охраны окружающей среды. Здесь можно будет узнать, для чего первый человек раскалывал камни и поучаствовать в эксперименте, посмотреть на всю красоту малахита, послушать звуки этнических инструментов и встретиться с мастером по обработке минералов.
В выставочных залах музея-заповедника «Горнозаводской Урал» можно будет погрузиться в атмосферу Италии времен Демидовых, узнать о моде XIX–XX вв., создать неповторимые изображения цветов, узнать о легендах заводоуправления и побывать на квартирнике.
В Историко-краеведческом музее пройдут экскурсии по России XVIII века, а также здесь можно будет отправиться в путешествие с Никитой Демидовым. Экскурсоводы также расскажут об архитектуре, быте и досуге, тагильском кинематографе, а также многом другом.
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств пройдут концерты известных тагильчан, покажут спектакли и зачитают стихи. Также можно будет посмотреть движущиеся картины, создать браслеты макраме и поучаствовать в коллективной работе над созданием фантастического мира.
В Центральной городской библиотеке тагильчан ожидают мастер-классы по созданию этно-сувениров, театральному искусству, рисунку на ткани, а также детская программа по настольным играм, психологический тренинг и интеллектуальный квиз.
А Нижнетагильский театр кукол представит экспериментальный спектакль «Демон». Он позволит зрителям погрузиться в мир поэмы, культуру и природу Кавказа.
Кроме того, на каждой из площадок будут представлены специальные детские программы. Многие из мероприятий адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.