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Вспышка коклюша зафиксирована в школе в Челябинске

Из-за вспышки коклюша в Челябинске на карантин закрыли лицеистов

3 ноября 2023, 10:47
Фото: 1MI

Вспышка коклюша зафиксирована в школе в Челябинске

В Челябинске зафиксирован резкий рост числа заболевших коклюшем. На карантин с 3 ноября отправляется один из классов лицея №95.

По словам родителей одного из учеников, множество детей из других классов тоже сильно кашляют. Они считают, что родители даже не подозревают коклюш у своих детей, пишет 74.ру.

Вспышка коклюша зафиксирована и в Магнитогорске. Там, по данным Роспотребнадзора, случаи заражения уже выявлены в 15 школах. На 31 октября зарегистрировано 23 случая заболевания среди учеников.

Известно, что найден один случай в лицее «Привилегия» в Сосновском районе, пишет Ура.ру. Мать одного из учеников рассказала, что в ближайшее время у детей будут взяты анализы. При этом карантин в учебном заведении пока не вводили.

Напомним, последний раз коклюш в Свердловской области фиксировался в Екатеринбурге в конце июля. Тогда рост числа заболевших был небольшой.

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#Дети#Здоровье#Челябинск#Заболеваемость#Магнитогорск#Школы#Ирина Кирилова#Коклюш
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