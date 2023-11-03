Из-за вспышки коклюша в Челябинске на карантин закрыли лицеистов

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
По словам родителей одного из учеников, множество детей из других классов тоже сильно кашляют. Они считают, что родители даже не подозревают коклюш у своих детей, пишет 74.ру.
Вспышка коклюша зафиксирована и в Магнитогорске. Там, по данным Роспотребнадзора, случаи заражения уже выявлены в 15 школах. На 31 октября зарегистрировано 23 случая заболевания среди учеников.
Известно, что найден один случай в лицее «Привилегия» в Сосновском районе, пишет Ура.ру. Мать одного из учеников рассказала, что в ближайшее время у детей будут взяты анализы. При этом карантин в учебном заведении пока не вводили.
Напомним, последний раз коклюш в Свердловской области фиксировался в Екатеринбурге в конце июля. Тогда рост числа заболевших был небольшой.