Курьеры и водители такси Свердловской области смогут выполнять заказы быстрее

По статистике МегаФона, мобильный интернет-трафик крупнейших маркетплейсов ежегодно демонстрирует существенный рост в ноябре–декабре. В эти месяцы прошлого года он увеличился на 62% в сравнении с усредненным значением с января по октябрь. Пиковые значения приходятся на дни самых интенсивных распродаж. Например, 11 ноября 2022 года — во всемирный день шопинга — трафик онлайн‑магазинов был почти в два раза выше, чем в обычные дни.