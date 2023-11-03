Лаковая роспись Нижнего Тагила будет представлена на выставке «Россия»

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Для нас большая честь представлять Свердловскую область на столь масштабном и значимом мероприятии. Каждое изделие уникально и производится вручную, над изготовлением одного подноса трудятся три человека, — рассказал владелец мастерской по лаковой росписи Андрей Васильев.
По его словам, сначала делается штамповка, затем она покрывается лаком и только затем уже производится роспись. Чтобы создать один сувенир, в среднем уходит 15-20 дней.
Сама роспись подносов появилась в будущей Свердловской области в 1746 году с подачи Акинфия Демидова. Он дарил расписные листы и тем самым рекламировал качество металла с уральских заводов.
Выставка-форум «Россия» будет проходить на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2022 года по 23 апреля 2024 года. Стенд Свердловской области занимает более 105 квадратных метров. Это своеобразный «Демидовский лофт», сообщили в департаменте информполитики.
Напомним, в Нижнем Тагиле открылась выставка художников. Они стали победителями и дипломантами уральского межрегионального конкурса. В следующем году их работы также будут представлены в Москве.