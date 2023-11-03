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Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Глава ГГО не стал объяснять сбор денег на уборку кладбища в селе Петрокаменское

Летников проигнорировал вопрос о сборе денег на уборку кладбища в селе ГГО

3 ноября 2023, 13:16
Фото: 1MI

Глава ГГО не стал объяснять сбор денег на уборку кладбища в селе Петрокаменское

В официальном ответе на запрос TagilCity.ru глава Горноуральского округа Дмитрий Летников не ответил на вопрос, почему в селе Петрокаменское с местных жителей собирают добровольные взносы на уборку кладбища. Но сам факт сборов подтвердил.

Объявление о сборе денежных средств на уборку местного кладбища в Петрокаменском появилось в соцсетях в конце октября. Каждому дому предлагалось сдать по 500 рублей. При этом обслуживанием мест захоронений в Горноуральском округе занимается МБУ «Служба пригородных кладбищ».

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В официальном ответе TagilCity.ru глава ГГО Дмитрий Летников пояснил, что в 2023 году из бюджета округа на обслуживания кладбищ в деревнях и селах выделено 1,1 млн рублей. При сумму, затраченную на погост в Петрокаменском, он назвать не смог:

Установить точную сумму средств, затраченных на содержание кладбища в селе Петрокаменское не представляется возможным, потому как договора, связанные с содержанием кладбищ, заключались Специализированным муниципальным казенным учреждением Горноуральского городского округа «Служба пригородных кладбищ» не отдельно по каждому кладбищу, а по нескольким сразу в рамках одного договора.

Также в ответе Дмитрий Летников проигнорировал вопрос редакции, почему с жителей села собирают деньги на уборку кладбища, тогда как эта услуга оплачивается округом. Однако факт сбора он все же подтвердил:

Добровольный сбор денежных средств на уборку мусора в селе Петрокаменское осуществляется по инициативе женсовета села Петрокаменское.

В связи с этим TagilCity.ru направит обращение в Пригородную прокуратуру с просьбой разобраться в вопросе со сбором денег и проверить деятельность МБУ «Служба пригородных кладбищ» на предмет добросовестного оказания услуг.

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#Общество#ГГО и пригород#Эксклюзив#Кладбище#Петрокаменское#Анна Григорьева#Дмитрий Летников#Сбор денег
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