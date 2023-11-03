Летников проигнорировал вопрос о сборе денег на уборку кладбища в селе ГГО

В официальном ответе TagilCity.ru глава ГГО Дмитрий Летников пояснил, что в 2023 году из бюджета округа на обслуживания кладбищ в деревнях и селах выделено 1,1 млн рублей. При сумму, затраченную на погост в Петрокаменском, он назвать не смог: