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Министр Старков пригрозил штрафами подрядчикам реконструкции моста в Тагиле

Министр прокомментировал реконструкцию моста в Нижнем Тагиле и пригрозил штрафами

3 ноября 2023, 15:22
Фото: tagilcity.ru

Министр Старков пригрозил штрафами подрядчикам реконструкции моста в Тагиле

Проблемы с реконструкцией моста на Циолковского в Нижнем Тагиле прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

По его словам, контракт истечет уже в марте 2024 года. Однако подрядчик «Уралстроймонтаж» еще не завершил первый этап. На путепроводе до сих пор не уложен финишный слой асфальта, а также отсутствует дренаж трамвайных путей.

Василий Старков отметил, что подрядчика ждут серьезные штрафы, а продолжат ли работу с компанией, уже будет решаться весной 2024 года. Он добавил, что объект находится под контролем Минтранса Свердловской области.

Мы раз в две недели осуществляем выездной штаб по этому объекту. Действительно, подрядчик идёт с отставанием. Есть история невыполненных каких-то мероприятий. Объект будет выполнен с серьёзными штрафами, которые предусмотрены муниципальным контрактом, это однозначно, — заявил Старков в пресс-центре ТАСС.

Он добавил, что уже после окончания контракта мэрия Нижнего Тагила будет решать — продолжать работать с тем же подрядчиком или же расторгнуть договор и найти нового исполнителя. При этом текущий генподрядчик будет занесен в реестр недобросовестных.

Напомним, в конце октября 2023 года на газовых сетях на перекрестке улиц Октябрьской революции и Ленина произошла авария. В результате центр города остался без газа. Повреждения были на участке, где работы ведут «Уралстроймонтаж» и «Газстрой». При этом, по словам главы УСМ, работы проводились по договору другой организацией.

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