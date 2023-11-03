Министр прокомментировал реконструкцию моста в Нижнем Тагиле и пригрозил штрафами

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
По его словам, контракт истечет уже в марте 2024 года. Однако подрядчик «Уралстроймонтаж» еще не завершил первый этап. На путепроводе до сих пор не уложен финишный слой асфальта, а также отсутствует дренаж трамвайных путей.
Василий Старков отметил, что подрядчика ждут серьезные штрафы, а продолжат ли работу с компанией, уже будет решаться весной 2024 года. Он добавил, что объект находится под контролем Минтранса Свердловской области.
Мы раз в две недели осуществляем выездной штаб по этому объекту. Действительно, подрядчик идёт с отставанием. Есть история невыполненных каких-то мероприятий. Объект будет выполнен с серьёзными штрафами, которые предусмотрены муниципальным контрактом, это однозначно, — заявил Старков в пресс-центре ТАСС.
Он добавил, что уже после окончания контракта мэрия Нижнего Тагила будет решать — продолжать работать с тем же подрядчиком или же расторгнуть договор и найти нового исполнителя. При этом текущий генподрядчик будет занесен в реестр недобросовестных.
Напомним, в конце октября 2023 года на газовых сетях на перекрестке улиц Октябрьской революции и Ленина произошла авария. В результате центр города остался без газа. Повреждения были на участке, где работы ведут «Уралстроймонтаж» и «Газстрой». При этом, по словам главы УСМ, работы проводились по договору другой организацией.