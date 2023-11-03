«Наложили шесть швов»: в Нижнем Тагиле собака истерзала женщину

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В полиции ей отказали в возбуждении уголовного дела. ЧП произошло 21 сентября. В тот день Мария Чуприкова с подругой и ее внучкой пошли за грибами, пишут «Все новости».
В какой-то момент женщина отстала от других и увидела вдалеке женщину в тремя псами. Одна из собак, как рассказала Мария, набросилась на нее, и стала рвать ей руку.
Женщина рассказала, что это была овчарка. Она повалила ее на землю и стала грызть. Далее, как рассказала Мария, хозяйка животного подбежала к ним, успокоила пса, а пострадавшую отвела к машине, чтобы оказать первую помощь.
Потом спутница Марии отвезла ее травмпункт горбольницы №1. По дороге туда женщина несколько раз потеряла сознание. Марии зашили рваные раны, наложив 6 швов. Также ей прописали курс уколов от бешенства.
Марию уже выписали, но она до сих пор лечится. Из-за длительного больничного женщина сильно теряет в деньгах, ведь выплаты от соцстраха меньше ее зарплаты. Также Мария планирует делать пластическую операцию на пострадавших участках кожи.
В полиции ей отказали в возбуждении уголовного дела. А женщина, которая в тот день оказала помощь Марии, утверждает, что это не ее собака, а бродячая. Также она рассказала, что напротив, ее питомцы в тот день набросились на тех бродяг, чтобы спугнуть их.
Тем не менее, Мария не верит в эту версию, и намерена судиться.