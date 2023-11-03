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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:35

Собака разорвала руку женщине в Нижнем Тагиле

«Наложили шесть швов»: в Нижнем Тагиле собака истерзала женщину

3 ноября 2023, 10:33
Фото: Midjourney

Собака разорвала руку женщине в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на женщину напала собака и разорвала ей руку. Пострадавшая уверена, что на нее напал не уличный пес, а домашний.

В полиции ей отказали в возбуждении уголовного дела. ЧП произошло 21 сентября. В тот день Мария Чуприкова с подругой и ее внучкой пошли за грибами, пишут «Все новости».

В какой-то момент женщина отстала от других и увидела вдалеке женщину в тремя псами. Одна из собак, как рассказала Мария, набросилась на нее, и стала рвать ей руку.

Женщина рассказала, что это была овчарка. Она повалила ее на землю и стала грызть. Далее, как рассказала Мария, хозяйка животного подбежала к ним, успокоила пса, а пострадавшую отвела к машине, чтобы оказать первую помощь.

Потом спутница Марии отвезла ее травмпункт горбольницы №1. По дороге туда женщина несколько раз потеряла сознание. Марии зашили рваные раны, наложив 6 швов. Также ей прописали курс уколов от бешенства.

Марию уже выписали, но она до сих пор лечится. Из-за длительного больничного женщина сильно теряет в деньгах, ведь выплаты от соцстраха меньше ее зарплаты. Также Мария планирует делать пластическую операцию на пострадавших участках кожи.

В полиции ей отказали в возбуждении уголовного дела. А женщина, которая в тот день оказала помощь Марии, утверждает, что это не ее собака, а бродячая. Также она рассказала, что напротив, ее питомцы в тот день набросились на тех бродяг, чтобы спугнуть их.

Тем не менее, Мария не верит в эту версию, и намерена судиться.

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