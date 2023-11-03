«Наложили шесть швов»: в Нижнем Тагиле собака истерзала женщину

В полиции ей отказали в возбуждении уголовного дела. А женщина, которая в тот день оказала помощь Марии, утверждает, что это не ее собака, а бродячая. Также она рассказала, что напротив, ее питомцы в тот день набросились на тех бродяг, чтобы спугнуть их.