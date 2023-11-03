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Published Сегодня, 14:49

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Updated Сегодня, 14:51

Стела "Европа-Азия" в Первоуральске

Обновленный памятник «Европа — Азия» открылся в Первоуральске. Фото

3 ноября 2023, 14:49
Фото: Игорь Кабец
Стела "Европа-Азия" в Первоуральске

Памятник «Европа — Азия» открылся в Первоуральске после реконструкции

Территория стелы «Европа — Азия» была открыта в Первоуральске после реконструкции. Об этом сообщил глава округа Игорь Кабец.

На месте было сделано новое освещение, рабочие проложили тротуарную плитку, отремонтировали тротуары и лестницы. Бетонные конструкции облицевали плиткой, а также были обновлены металлические ограждения и буквы.

По словам Кабца, целью было вернуть первозданный вид памятника без внесения больших изменений.

Фото: Игорь Кабец

Напомним, под Нижним Тагилом также проводится реконструкция памятника «Европа — Азия». Перед подрядчиками также стоит задача сохранения исторического облика объекта.

#Первоуральск#Город#Открытие#Реконструкция#Памятник#Игорь Кабец#Ирина Кирилова#Стела
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