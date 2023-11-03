Обновленный памятник «Европа — Азия» открылся в Первоуральске. Фото

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
На месте было сделано новое освещение, рабочие проложили тротуарную плитку, отремонтировали тротуары и лестницы. Бетонные конструкции облицевали плиткой, а также были обновлены металлические ограждения и буквы.
По словам Кабца, целью было вернуть первозданный вид памятника без внесения больших изменений.
Напомним, под Нижним Тагилом также проводится реконструкция памятника «Европа — Азия». Перед подрядчиками также стоит задача сохранения исторического облика объекта.