Основательница свингер-клуба в Нижнем Тагиле осуждена за распространение порнографии

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Published Сегодня, 03:47
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Обвиняемая загружала в свой паблик видео и фото порнографического характера. Так она привлекала новых подписчиков, пишет АН «Между строк».
По словам представителя прокуратуры, ее деятельность была выявлена в результате оперативно-розыскных мероприятий. Полиция получила данные о существовании сообщества с противозаконным контентом. Оперативник нашел это сообщество в социальных сетях и скопировал на диск. После этого носитель был направлен на экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что в группе содержатся порнографические материалы.
В пресс-службе Дзержинского районного суда рассказали, что суд признал жительницу Нижнего Тагила виновной в распространении порнографии. Согласно приговору суда, женщина получила два года лишения свободы условно и испытательный срок в 2 года.
Напомним, в середине августа стало известно о задержании троих жителей Екатеринбурга, которых обвинили в распространении порно с несовершеннолетними. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы каждому. Среди задержанных также спортсмен и блогер.