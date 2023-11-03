Основательница свингер-клуба в Нижнем Тагиле осуждена за распространение порнографии

По словам представителя прокуратуры, ее деятельность была выявлена в результате оперативно-розыскных мероприятий. Полиция получила данные о существовании сообщества с противозаконным контентом. Оперативник нашел это сообщество в социальных сетях и скопировал на диск. После этого носитель был направлен на экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что в группе содержатся порнографические материалы.