Открытие МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле отложили до конца года

В новый офис МФЦ переедут сотрудники из отделения по улице Космонавтов. Будет работать 90 сотрудников, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МФЦ. Планируется, что они смогут принимать в день порядка 450 заявителей из Нижнего Тагила. Волне возможно, что такое количество посетителей создаст проблему с местами для автомобилей на итак малочисленной парковке у офисного здания.