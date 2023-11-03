Открытие МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле отложили до конца года

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Открытие нового офиса МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» по адресу Ломоносова, 2а затянулось почти на год. До сих пор обещанный центр не принимает посетителей. Несмотря на это, некоторые тагильчане уже приходят в здание в надежде на прием документов.
Я работаю в здании. Однажды ко мне подошла пожилая женщина и спросила, как найти МФЦ. Говорит, увидела вывеску и подумала, что работает, — рассказала редакции TagilCity.ru сотрудница одного из офисов в здании банка.
Как выяснилось, очередное открытие большого офиса МФЦ запланировано на конец 2023 года. Конкретная дата не называется. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе МФЦ по региону.
Ремонт помещения офиса МФЦ, расположенного по адресу ул. Ломоносова, д. 2А, закончен, на данный момент идет установка мебели и навигации. Кроме того, новый офис будет оснащен новым оборудованием и техникой. Открытие офиса для заявителей запланировано до конца 2023 года, — пояснила редакции врио директора МФЦ Марина Ковинова.
В новый офис МФЦ переедут сотрудники из отделения по улице Космонавтов. Будет работать 90 сотрудников, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МФЦ. Планируется, что они смогут принимать в день порядка 450 заявителей из Нижнего Тагила. Волне возможно, что такое количество посетителей создаст проблему с местами для автомобилей на итак малочисленной парковке у офисного здания.