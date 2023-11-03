Пассажиры в Екатеринбурге жалуются на длинные очереди на Северном автовокзале

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
По словам одного из пассажиров, в очереди ему и другим людям пришлось простоять не менее получаса. При этом некоторые пытались пройти без очереди и устраивали скандалы, а рамка для досмотра была только одна, пишет Е1.
В пресс-службе автовокзала свердловчанам порекомендовали приезжать для покупки билетов и отправления с запасом времени.
Напомним, 30 октября 2023 года в Первоуральске из-за снегопада отменили некоторые автобусные рейсы до Ревды. На трассе в это время образовался большой затор.