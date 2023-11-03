tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

На Северном автовокзале в Екатеринбурге возникли огромные очереди

Пассажиры в Екатеринбурге жалуются на длинные очереди на Северном автовокзале

3 ноября 2023, 15:38
Фото: Е1

На Северном автовокзале в Екатеринбурге возникли огромные очереди

В Екатеринбурге на Северном автовокзале пассажиры вынуждены стоять в больших очередях, чтобы купить билеты на рейсы в другие города.

По словам одного из пассажиров, в очереди ему и другим людям пришлось простоять не менее получаса. При этом некоторые пытались пройти без очереди и устраивали скандалы, а рамка для досмотра была только одна, пишет Е1.

В пресс-службе автовокзала свердловчанам порекомендовали приезжать для покупки билетов и отправления с запасом времени.

Напомним, 30 октября 2023 года в Первоуральске из-за снегопада отменили некоторые автобусные рейсы до Ревды. На трассе в это время образовался большой затор.

Под Екатеринбургом отменяют рейсы Первоуральск — Ревда. На трассе огромная пробка
Узнать подробнее
Читайте также:
Ретропоезда в стиле ХХ века: новогодние поездки пройдут в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге жители некоторых районов пожаловались на дефицит транспортаПешеход погиб под колесами «ГАЗели» на трассе Екатеринбург — Алапаевск
#Дорога#Автовокзал#Пассажиры#Билеты#Жалобы#Общественный транспорт#Поездка#Междугородние рейсы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Очереди#Горожане#Инцидент
Подпишитесь
Депутат-главврач в Тагиле заявил о достойных зарплатах и высоком уровне жизни медиков
Сегодня, 13:07
Жительница Нижнего Тагила переехала в Горноуральский и пожаловалась на ЖКХ в поселке
Вчера, 11:54
Открытие МФЦ на Ломоносова в Нижнем Тагиле отложили до конца года
Сегодня, 11:59
Летников проигнорировал вопрос о сборе денег на уборку кладбища в селе ГГО
Сегодня, 13:16
Почему на Лисьей горе в Нижнем Тагиле перестала подсвечиваться башня?
Сегодня, 13:08
Закроется или нет? В селе Петрокаменское не хватает сотрудников в отделении почты
Сегодня, 13:10