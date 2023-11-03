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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

На Лисьей горе в Нижнем Тагиле ведется ремонт подсветки башни

Почему на Лисьей горе в Нижнем Тагиле перестала подсвечиваться башня?

3 ноября 2023, 13:08
Фото: tagilcity.ru

На Лисьей горе в Нижнем Тагиле ведется ремонт подсветки башни

Уже два месяца, по словам жителей Нижнего Тагила, как на Лисьей горе перестала работать подсветка башни. TagilCity.ru выяснил, почему.

Тагильчане обратили внимание, что башня на Лисьей горе уже продолжительное время остается без декоративной подсветки.

Уже месяца два нет освещения у башни на Лисьей горе. Сначала она подсвечивалась частично, а потом и вовсе свет погас, — поделилась с TagilCity.ru наблюдением жительница Нижнего Тагила Анна.
Башня на Лисьей горе пока не подсвечивается Башня на Лисьей горе пока не подсвечивается
Башня на Лисьей горе пока не подсвечивается
Фото: tagilcity.ru

По ее словам, она пыталась узнать в чем дело, но не смогла выяснить, кто занимается обслуживанием одного из символов города. Факт отсутствия освещения возле башни на Лисьей горе объяснили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

По информации управления культуры, сейчас возле башни проводятся ремонтные работы оборудования, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Башня#Лисья гора#Анна Григорьева#Ремонтные работы#Подсветка
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