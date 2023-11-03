Почему на Лисьей горе в Нижнем Тагиле перестала подсвечиваться башня?

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Тагильчане обратили внимание, что башня на Лисьей горе уже продолжительное время остается без декоративной подсветки.
Уже месяца два нет освещения у башни на Лисьей горе. Сначала она подсвечивалась частично, а потом и вовсе свет погас, — поделилась с TagilCity.ru наблюдением жительница Нижнего Тагила Анна.
По ее словам, она пыталась узнать в чем дело, но не смогла выяснить, кто занимается обслуживанием одного из символов города. Факт отсутствия освещения возле башни на Лисьей горе объяснили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
По информации управления культуры, сейчас возле башни проводятся ремонтные работы оборудования, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.