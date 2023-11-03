«Преступники и националисты»: россияне высказались о бунтующих в аэропорту Дагестана

Большинство высказалось против разжигания таких конфликтов, сообщили исследователи. Опрос был проведен после беспорядков в Дагестане, где местные жители устроили погром в аэропорту после прилета туда самолета из Израиля. Бунтующие искали людей и паспортами Израиля.