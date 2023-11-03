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Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Жители России осудили беспорядки в Дагестане

«Преступники и националисты»: россияне высказались о бунтующих в аэропорту Дагестана

3 ноября 2023, 12:24
Фото: Midjourney

Жители России осудили беспорядки в Дагестане

Россияне поучаствовали в опросе ВЦИОМ, в рамках которого ответили на вопросы о межэтнических конфликтах.

Большинство высказалось против разжигания таких конфликтов, сообщили исследователи. Опрос был проведен после беспорядков в Дагестане, где местные жители устроили погром в аэропорту после прилета туда самолета из Израиля. Бунтующие искали людей и паспортами Израиля.

Так, согласно опросу, о тех событиях знают не все россияне — 77% опрошенных знали о случившемся.

Также россияне с одинаковой частотой считают участников беспорядков в Дагестане преступниками, нарушившими работу аэропорта (27%), и пособниками врагов, так как их действия были направлены на дестабилизацию обстановки (26%).

Еще 16% респондентов считают этих людей националистами, которые повели себя как антисемиты. Большинство опрошенных граждан, 69%, назвали их либо преступниками, либо пособниками врагов, либо националистами.

Каждый второй респондент высказался, что эти люди заслуживают жестокого наказания (48%), а остальные посчитали, что наказать их следует, но не сильно.

Ранее сообщалось, что бунтующие ворвались в аэропорт в поисках беженцев из Израиля. После этого было возбуждено уголовное дело.

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#Общество#Опрос#Дагестан#Аэропорт#Погром#Израиль#Беспорядки#Дарья Сорокина
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