Профессиональные таксисты будут возить врачей на вызовы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Согласно техническому заданию, услуги должны предоставляться не только в рабочие, но и в нерабочие дни. У исполнителя обязательно должна быть собственная диспетчерская служба. Услуги предоставляться будут для двух поликлиник — на улице Новострой, 24 и на улице Дружинина, 53.
Предпочтительно, чтобы предоставляемые автомобили были седанами или универсалами. При этом отмечается, что в день поликлиники могут использовать максимально восемь автомобилей.
Что касается водителей, то у них обязательно должен быть стаж вождения от трех лет, свидетельство о регистрации ТС и диагностическая карта, пройденный техосмотр, путевой лист и наличие отметки о предрейсовом просмотре. Кроме того, водитель должен хорошо знать город и возможные пути объезда пробок.
Всего на эти цели выделено 657,3 тысячи рублей. Услуги при этом должны оказываться до 1 марта 2023 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 8 ноября.
Напомним, в начале октября жители Екатеринбурга пожаловались на сильный рост стоимости услуг такси. По их словам, в утреннее и вечернее время ценник стал выше вдвое.