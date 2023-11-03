Профессиональные таксисты будут возить врачей на вызовы в Нижнем Тагиле

Что касается водителей, то у них обязательно должен быть стаж вождения от трех лет, свидетельство о регистрации ТС и диагностическая карта, пройденный техосмотр, путевой лист и наличие отметки о предрейсовом просмотре. Кроме того, водитель должен хорошо знать город и возможные пути объезда пробок.