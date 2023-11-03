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Поликлиника в Нижнем Тагиле наймет таксистов для развоза врачей на вызовы

Профессиональные таксисты будут возить врачей на вызовы в Нижнем Тагиле

3 ноября 2023, 04:04
Фото: 1MI

Поликлиника в Нижнем Тагиле наймет таксистов для развоза врачей на вызовы

Городская поликлиника №4 ищет компанию, которая займется развозом врачей по вызовам на дом. При этом одним из главных требований является то, что водители не должны быть новчиками.

Согласно техническому заданию, услуги должны предоставляться не только в рабочие, но и в нерабочие дни. У исполнителя обязательно должна быть собственная диспетчерская служба. Услуги предоставляться будут для двух поликлиник — на улице Новострой, 24 и на улице Дружинина, 53.

Предпочтительно, чтобы предоставляемые автомобили были седанами или универсалами. При этом отмечается, что в день поликлиники могут использовать максимально восемь автомобилей.

Что касается водителей, то у них обязательно должен быть стаж вождения от трех лет, свидетельство о регистрации ТС и диагностическая карта, пройденный техосмотр, путевой лист и наличие отметки о предрейсовом просмотре. Кроме того, водитель должен хорошо знать город и возможные пути объезда пробок.

Всего на эти цели выделено 657,3 тысячи рублей. Услуги при этом должны оказываться до 1 марта 2023 года. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 8 ноября.

Напомним, в начале октября жители Екатеринбурга пожаловались на сильный рост стоимости услуг такси. По их словам, в утреннее и вечернее время ценник стал выше вдвое.

#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Поликлиника#Врачи#Такси#Ирина Кирилова
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