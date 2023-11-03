Пьяный бизнесмен из Екатеринбурга устроил дебош в самолете. Он заявил о бомбе

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Случился инцидент через два часа после взлета. Сначала мужчина слишком громко разговаривал и беспокоил пассажиров. Также он требовал алкоголь из мини-бара, сообщается в Telegram-канале «Авиаинцидент».
Бортпроводники отказали в алкоголе. Тогда мужчина стал вести себя агрессивно и провоцировать конфликт. Ему было сделано письменное предупреждение от командира судна.
Пассажир сказал, что у него есть взрывное устройство и попытался открыть дверь самолета. Экипаж провел осмотр, но ничего не обнаружил. Борт успешно приземлился в Шереметьево. После посадки пассажир еще раз был осмотрен, но у него ничего не нашли. После этого бизнесмена передали полиции.
Напомним, в середине октября нетрезвый хирург набросился на бортпроводницу с инструментами. Рейс следовал из Уфы в Тюмень. После посадки мужчину передали полицейским. Его речь в тот момент была практически бессвязна.