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Пьяный бизнесмен из Екатеринбурга устроил дебош в самолете из Китая

Пьяный бизнесмен из Екатеринбурга устроил дебош в самолете. Он заявил о бомбе

3 ноября 2023, 11:00
Фото: 1MI

Пьяный бизнесмен из Екатеринбурга устроил дебош в самолете из Китая

Бизнесмен из Екатеринбурга устроил дебошна борту самолета «Аэрофлота», следовавшего из Китая в Москву. Пассажир был в нетрезвом состоянии. Он заявил, что у него с собой бомба и пытался открыть дверь.

Случился инцидент через два часа после взлета. Сначала мужчина слишком громко разговаривал и беспокоил пассажиров. Также он требовал алкоголь из мини-бара, сообщается в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Бортпроводники отказали в алкоголе. Тогда мужчина стал вести себя агрессивно и провоцировать конфликт. Ему было сделано письменное предупреждение от командира судна.

Пассажир сказал, что у него есть взрывное устройство и попытался открыть дверь самолета. Экипаж провел осмотр, но ничего не обнаружил. Борт успешно приземлился в Шереметьево. После посадки пассажир еще раз был осмотрен, но у него ничего не нашли. После этого бизнесмена передали полиции.

Напомним, в середине октября нетрезвый хирург набросился на бортпроводницу с инструментами. Рейс следовал из Уфы в Тюмень. После посадки мужчину передали полицейским. Его речь в тот момент была практически бессвязна.

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