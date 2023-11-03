Пьяный бизнесмен из Екатеринбурга устроил дебош в самолете. Он заявил о бомбе

Пассажир сказал, что у него есть взрывное устройство и попытался открыть дверь самолета. Экипаж провел осмотр, но ничего не обнаружил. Борт успешно приземлился в Шереметьево. После посадки пассажир еще раз был осмотрен, но у него ничего не нашли. После этого бизнесмена передали полиции.