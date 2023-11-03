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Десять человек пострадали в ДТП под Ивделем

Пятеро детей и четверо взрослых пострадали в ДТП под Ивделем. Один человек погиб

3 ноября 2023, 12:00
Фото: 1MI

Десять человек пострадали в ДТП под Ивделем

Смертельное ДТП с большим количеством пострадавших случилось на на 10 км трассы Ивдель-Ханты-Мансийск.

В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 10 человек. Одна женщина скончалась на месте еще до приезда скорой помощи, сообщили в Минздраве по Свердловской области.

Среди тех, кто выжил, пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет. Все они получили гематомы, ушибы и травмы различной степени тяжести. Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира — мужчина и женщина — были доставлены в реанимацию Ивдельской ЦРБ.

Напомним, 2 октября на Режевском тракте столкнулись две иномарки. В результате два человека погибли, еще трое пострадали.

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