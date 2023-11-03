Пятеро детей и четверо взрослых пострадали в ДТП под Ивделем. Один человек погиб

Среди тех, кто выжил, пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет. Все они получили гематомы, ушибы и травмы различной степени тяжести. Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира — мужчина и женщина — были доставлены в реанимацию Ивдельской ЦРБ.