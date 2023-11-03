Пятеро детей и четверо взрослых пострадали в ДТП под Ивделем. Один человек погиб

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 10 человек. Одна женщина скончалась на месте еще до приезда скорой помощи, сообщили в Минздраве по Свердловской области.
Среди тех, кто выжил, пятеро детей в возрасте от 1,5 до 16 лет. Все они получили гематомы, ушибы и травмы различной степени тяжести. Одна женщина от госпитализации отказалась. Два пассажира — мужчина и женщина — были доставлены в реанимацию Ивдельской ЦРБ.
Напомним, 2 октября на Режевском тракте столкнулись две иномарки. В результате два человека погибли, еще трое пострадали.