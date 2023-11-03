Сбер и торговая сеть «Монетка» запустили сервис снятия наличных на кассах магазинов

Для этого перед покупкой товара необходимо сообщить кассиру сумму и ввести ПИН-код, подтверждая операцию. Сумма должна быть кратной 100 рублям, но не более 5 000 рублей за раз. В сутки таким способом можно снять до 20 000 рублей.

Комиссии за снятие наличных на кассе с карты Сбера нет.