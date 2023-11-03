Сбер и торговая сеть «Монетка» запустили сервис снятия наличных на кассах магазинов

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Торговая сеть «Монетка» присоединилась к сервису Сбера «Наличные на кассе». Теперь деньги со своей банковской карты можно снять прямо на кассе более чем в 2000 магазинах торговой сети в 12 регионах России.
Для этого перед покупкой товара необходимо сообщить кассиру сумму и ввести ПИН-код, подтверждая операцию. Сумма должна быть кратной 100 рублям, но не более 5 000 рублей за раз. В сутки таким способом можно снять до 20 000 рублей.
Комиссии за снятие наличных на кассе с карты Сбера нет.
Благодаря сотрудничеству с «Монеткой» Сбер значительно расширил возможности людей по снятию наличных денег в кассах сетевых магазинов. Наши клиенты используют этот сервис как дополнение к привычным банкоматам. Особенно эта услуга актуальна в небольших населенных пунктах и на отдаленных территориях, — рассказал директор направления «Безналичные решения» Уральского банка Сбербанка Евгений Красильников.
Снятие наличных прямо на кассе — новая возможность для более чем 1 500 000 наших покупателей, которые каждый день приходят в «Монетку», чтобы приобрести всё необходимое для своей семьи. Воспользоваться услугой можно в любое время, пока открыт магазин. Просто выберите любую кассу, сообщите кассиру перед покупкой о желании снять деньги — и вот вы одновременно купили продукты и получили наличные с карты, — отметил директор департамента предотвращения потерь торговой сети «Монетка» Константин Сергеев.