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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Серове неизвестные похоронили живого пса

Семья спасла похороненного заживо пса в Серове

3 ноября 2023, 10:57
Фото: Midjourney

В Серове неизвестные похоронили живого пса

В Серове семья спасла ротвейлера, которого похоронили заживо.

Муж и жена гуляли со своей собакой 31 октября. В районе коллективного сада «Луч», на поляне в снегу они увидели голову ротвейлера, который был похоронен. Горожанка Ольга спасла его, пишет «КП-Екатеринбург».

Сначала супруги подумали, что собака мертва, однако потом заметили, что у нее едва моргают глаза.

Я была в шоке от такого зверства и даже отошла. Собака не подавала никаких звуков. У мужа были садовые перчатки, и он начал откапывать собаку, — рассказала Ольга.

В «могиле» вместе с псом были цепь и ошейник. Собака не могла двигаться и дышать. По словам пары, злоумышленники обмотали пса в ткань для рассады.

Когда пса размотали, он не издавал никаких звуков. Ольга рассказала, что неизвестно, сколько собака находилась в таком состоянии.

Собаку напоили водой и позвонили волонтерам. Откликнулась доброволец приюта «Дом добра» Инна Обухова. Она забрала пса и дала ему имя Лора.

Сейчас ротвейлер находится в ветеринарной клинике. Там Лоре делают капельницы. Волонтеры надеются, что она сможет встать на лапы. В дальнейшем ей будут искать хозяев.

Живодер из Екатеринбурга рассказал о мотивах убийства собаки
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#Происшествия#Животные#Волонтеры#Спасение#Серов#Собака#18+#Дарья Сорокина
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