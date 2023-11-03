Семья спасла похороненного заживо пса в Серове

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Муж и жена гуляли со своей собакой 31 октября. В районе коллективного сада «Луч», на поляне в снегу они увидели голову ротвейлера, который был похоронен. Горожанка Ольга спасла его, пишет «КП-Екатеринбург».
Сначала супруги подумали, что собака мертва, однако потом заметили, что у нее едва моргают глаза.
Я была в шоке от такого зверства и даже отошла. Собака не подавала никаких звуков. У мужа были садовые перчатки, и он начал откапывать собаку, — рассказала Ольга.
В «могиле» вместе с псом были цепь и ошейник. Собака не могла двигаться и дышать. По словам пары, злоумышленники обмотали пса в ткань для рассады.
Когда пса размотали, он не издавал никаких звуков. Ольга рассказала, что неизвестно, сколько собака находилась в таком состоянии.
Собаку напоили водой и позвонили волонтерам. Откликнулась доброволец приюта «Дом добра» Инна Обухова. Она забрала пса и дала ему имя Лора.
Сейчас ротвейлер находится в ветеринарной клинике. Там Лоре делают капельницы. Волонтеры надеются, что она сможет встать на лапы. В дальнейшем ей будут искать хозяев.