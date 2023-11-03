Сидели без еды и воды: в Екатеринбурге нашли в подъезде двух шиншилл

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Некоторое время назад девушка принесла к себе трех шиншилл, однако, по словам соседей, приходила домой очень редко. Один питомец умер, так как зверьков не кормили и не поили. Позже пришел родственник девушки и вынес их в подъезд, рассказала директор приюта «Клякса» Татьяна Ионина.
Шиншиллы сидели в подъезде два дня, а потом ими занялись волонтеры. Одного зверька забрала к себе соседка. Вскоре получилось пристроить и второго питомца.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге местная жительница с помощью прохожего спасла из мусорного контейнера щенка, который находился в пакете, и оставила его на охранном посту. Вскоре щенка забрала другая женщина.