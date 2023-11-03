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Двух шиншилл нашли на ступеньках в подъезде дома в Екатеринбурге

Сидели без еды и воды: в Екатеринбурге нашли в подъезде двух шиншилл

3 ноября 2023, 04:05
Фото: 1MI

Двух шиншилл нашли на ступеньках в подъезде дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли двух шиншилл в подъезде жилого дома. Позже выяснилось, что от зверьков решили избавиться, так как их хозяйка редко приходила в квартиру.

Некоторое время назад девушка принесла к себе трех шиншилл, однако, по словам соседей, приходила домой очень редко. Один питомец умер, так как зверьков не кормили и не поили. Позже пришел родственник девушки и вынес их в подъезд, рассказала директор приюта «Клякса» Татьяна Ионина.

Шиншиллы в подъезде в ЕкатеринбургеШиншиллы в подъезде в Екатеринбурге
Шиншиллы в подъезде в Екатеринбурге
Фото: Приют "Клякса" во ВКонтакте

Шиншиллы сидели в подъезде два дня, а потом ими занялись волонтеры. Одного зверька забрала к себе соседка. Вскоре получилось пристроить и второго питомца.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге местная жительница с помощью прохожего спасла из мусорного контейнера щенка, который находился в пакете, и оставила его на охранном посту. Вскоре щенка забрала другая женщина.

В Екатеринбурге женщина спасла крошечного щенка из мусорного контейнера
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