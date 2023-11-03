Сидели без еды и воды: в Екатеринбурге нашли в подъезде двух шиншилл

Некоторое время назад девушка принесла к себе трех шиншилл, однако, по словам соседей, приходила домой очень редко. Один питомец умер, так как зверьков не кормили и не поили. Позже пришел родственник девушки и вынес их в подъезд, рассказала директор приюта «Клякса» Татьяна Ионина.