СК заинтересовался нападением собаки на женщину в пригороде Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
В результате укуса животного был причинен тяжкий вред здоровью женщины. У него оказалась разорвана рука, из-за чего тагильчанке пришлось проходить курс лечения, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
По поручению исполняющего обязанности главы регионального СУ СК Анатолия Надбитова в ведомстве возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью по неосторожности. Сотрудники Следкома проводят расследование.
Напомним, ЧП произошло 21 сентября 2023 года. Горожанка подозревает, что на него набросилась не бродячая собака, а домашняя.