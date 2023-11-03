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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Пьяных водителей и без прав будут ловить из засады в Нижнем Тагиле

Скрытую облаву на пьяных водителей у ТРЦ и парков устроила ГИБДД в Нижнем Тагиле

3 ноября 2023, 12:14
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пьяных водителей и без прав будут ловить из засады в Нижнем Тагиле

Инспекторы ГИБДД в Нижнем Тагиле Свердловской области в течение выходных будут ловить нетрезвых водителей, а также тех, кто ездит без прав. Рейдовые мероприятия проходят с 3 по 5 ноября.

Инспекторы будут работать на территории самого города, а также в близлежащих населенных пунктах. В частности, экипажи будут максимально приближены к местам массового отдыха людей — торгово-развлекательным центрам и паркам.

Дополнительные наряды расположатся и на пригородных трассах. Там планируется пресекать нарушения, касающиеся выезда на встречную полосу. В каждом из случаев будет применяться форма «скрытого патрулирования».

В ГИБДД напомнили, что за грубые нарушения водителей ожидает ответственность. Так, за нетрезвое вождение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и при отказе от освидетельствования. Тем, кого ловят нетрезвыми повторно, грозит уголовная ответственность.

Напомним, в конце октября во время одного из рейдов в Свердловской области за три дня были пресечены почти 4 тысячи нарушений ПДД. При этом от вождения были отстранены 248 автомобилистов.

#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#ГИБДД#Рейд#ПДД#Нарушения#Ирина Кирилова
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