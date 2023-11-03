Скрытую облаву на пьяных водителей у ТРЦ и парков устроила ГИБДД в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Инспекторы будут работать на территории самого города, а также в близлежащих населенных пунктах. В частности, экипажи будут максимально приближены к местам массового отдыха людей — торгово-развлекательным центрам и паркам.
Дополнительные наряды расположатся и на пригородных трассах. Там планируется пресекать нарушения, касающиеся выезда на встречную полосу. В каждом из случаев будет применяться форма «скрытого патрулирования».
В ГИБДД напомнили, что за грубые нарушения водителей ожидает ответственность. Так, за нетрезвое вождение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и при отказе от освидетельствования. Тем, кого ловят нетрезвыми повторно, грозит уголовная ответственность.
Напомним, в конце октября во время одного из рейдов в Свердловской области за три дня были пресечены почти 4 тысячи нарушений ПДД. При этом от вождения были отстранены 248 автомобилистов.