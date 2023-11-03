Скрытую облаву на пьяных водителей у ТРЦ и парков устроила ГИБДД в Нижнем Тагиле

В ГИБДД напомнили, что за грубые нарушения водителей ожидает ответственность. Так, за нетрезвое вождение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Те же меры применяются и при отказе от освидетельствования. Тем, кого ловят нетрезвыми повторно, грозит уголовная ответственность.