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На стене университета в Екатеринбурге появится новый арт-объект

Стену ИЕНиМ УрФУ в Екатеринбурге украсит 3D-изображение Екатерины Александрийской

3 ноября 2023, 14:18
Фото: Дмитрий Чабанов, STENOGRAFFIA

На стене университета в Екатеринбурге появится новый арт-объект

В Екатеринбурге на стене корпуса УрФУ появится изображение Екатерины Александрийской в формате 3D. Арт-объект делается в рамках фестиваля «Стенограффия».

Екатерина Александрийская является покровительницей Екатеринбурга, знаний, науки и многого другого. Этим арт-объектом завершается очередной сезон уличного фестиваля, рассказали в пресс-службе «Стенограффии».

Подробности создания изображения станут известны позднее. Также, по словам организаторов фестиваля, реализацию некоторых запланированных проектов перенесли на 2024 год. По какой причине — не сообщается.

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге художница Мария Нурманова изобразила на трансформаторной будке вагон метро, заполненный пассажирами. По словам Марии, замысел такого объекта придумался ей случайно.

Трансформаторная будка в Екатеринбурге превратилась в вагон метро
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