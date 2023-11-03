Стену ИЕНиМ УрФУ в Екатеринбурге украсит 3D-изображение Екатерины Александрийской

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Екатерина Александрийская является покровительницей Екатеринбурга, знаний, науки и многого другого. Этим арт-объектом завершается очередной сезон уличного фестиваля, рассказали в пресс-службе «Стенограффии».
Подробности создания изображения станут известны позднее. Также, по словам организаторов фестиваля, реализацию некоторых запланированных проектов перенесли на 2024 год. По какой причине — не сообщается.
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге художница Мария Нурманова изобразила на трансформаторной будке вагон метро, заполненный пассажирами. По словам Марии, замысел такого объекта придумался ей случайно.