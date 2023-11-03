Стоял на проезжей части: пешеход погиб под колесами автомобиля в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Известно, что пешеход, стоявший на дороге, не собирался ее переходить. Он скончался до того, как приехала скорая помощь, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Водитель автомобиля, сбив человека, уехал с места аварии. Сейчас его разыскивают автоинспекторы. Марка и номера машины неизвестны.
Напомним, 3 ноября 2023 года автомобилист протаранил фонарный столб, так как он не смог справиться с управлением. Машина загорелась. В аварии пострадали водитель и пассажир. Они сейчас находятся в больнице.