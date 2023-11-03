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Автомобилист насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге

Стоял на проезжей части: пешеход погиб под колесами автомобиля в Екатеринбурге

3 ноября 2023, 07:04
Фото: 1MI

Автомобилист насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 27-летний мужчина попал под колеса автомобиля, находясь на проезжей части. ДТП произошло на Технической улице ночью 3 ноября 2023 года.

Известно, что пешеход, стоявший на дороге, не собирался ее переходить. Он скончался до того, как приехала скорая помощь, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель автомобиля, сбив человека, уехал с места аварии. Сейчас его разыскивают автоинспекторы. Марка и номера машины неизвестны.

Напомним, 3 ноября 2023 года автомобилист протаранил фонарный столб, так как он не смог справиться с управлением. Машина загорелась. В аварии пострадали водитель и пассажир. Они сейчас находятся в больнице.

Авто загорелось: водитель и пассажир автомобиля пострадали в ДТП в Екатеринбурге
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