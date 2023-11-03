Студент из Нижнего Тагила победил на Всероссийском конкурсе

Как сообщает «Тагильский рабочий», в этом году конкурсу исполнилось 20 лет. На этот раз в нем поучаствовали порядка 100 тысяч человек из 89 регионов России. Участвовало и 25 иностранных государств. Участие могли принять ребята в возрасте от 14 лет. Они демонстрировали публике свои инновационные решения социально-экономических вопросов.