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Updated Сегодня, 08:26

Студент из Нижнего Тагила победил на конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Студент из Нижнего Тагила победил на Всероссийском конкурсе

3 ноября 2023, 08:24
Фото: Нижнетагильский торгово-экономический колледж

Студент из Нижнего Тагила победил на конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Студент из Нижнего Тагила Иван Тренихин стал одним из 45 победителей Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».

Иван учится в Нижнетагильском торгово-экономическом колледже. Помимо победы, он завоевал третье место в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны». Для этого он представил проект Единой образовательной мобильной платформой «ГосОбразование».

Как сообщает «Тагильский рабочий», в этом году конкурсу исполнилось 20 лет. На этот раз в нем поучаствовали порядка 100 тысяч человек из 89 регионов России. Участвовало и 25 иностранных государств. Участие могли принять ребята в возрасте от 14 лет. Они демонстрировали публике свои инновационные решения социально-экономических вопросов.

Сперва состоялся трехдневный интенсив. Он прошел на базе «Сочи Парка». Затем состоялось награждение победителей в 14 номинациях.

В финал прошли 100 человек. Каждый из них мог взять с собой педагога, родителя или наставника.

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Победа#Участие#Студент#Номинация#Дарья Сорокина
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