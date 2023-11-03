Студент из Нижнего Тагила победил на Всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Иван учится в Нижнетагильском торгово-экономическом колледже. Помимо победы, он завоевал третье место в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны». Для этого он представил проект Единой образовательной мобильной платформой «ГосОбразование».
Как сообщает «Тагильский рабочий», в этом году конкурсу исполнилось 20 лет. На этот раз в нем поучаствовали порядка 100 тысяч человек из 89 регионов России. Участвовало и 25 иностранных государств. Участие могли принять ребята в возрасте от 14 лет. Они демонстрировали публике свои инновационные решения социально-экономических вопросов.
Сперва состоялся трехдневный интенсив. Он прошел на базе «Сочи Парка». Затем состоялось награждение победителей в 14 номинациях.
В финал прошли 100 человек. Каждый из них мог взять с собой педагога, родителя или наставника.