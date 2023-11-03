Студентка из Екатеринбурга пожаловалась на угрозы отчисления за «хорошую» работу

В октябре Полина оказалась в списке учащихся, которым грозит отчисление из-за долгов. У нее был один долг — курсовая работа. Как утверждает Полина, к назначенному сроку она ее сдала. Научный руководитель просмотрел работу и сказал, что она слишком хороша, утверждает студентка.