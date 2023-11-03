Студентка из Екатеринбурга пожаловалась на угрозы отчисления за «хорошую» работу

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В октябре Полина оказалась в списке учащихся, которым грозит отчисление из-за долгов. У нее был один долг — курсовая работа. Как утверждает Полина, к назначенному сроку она ее сдала. Научный руководитель просмотрел работу и сказал, что она слишком хороша, утверждает студентка.
Далее, как сообщает Е1, работница кафедры русского языка отказалась допускать девушку до защиты, сказав, что она не могла написать эту работу сама, и что ее явно написали за нее.
Декан журфака Иван Некрасов рассказал, что в вузе уже проверяют, справедливо ли обвинение студентки. Также он добавил, что первая работа девушки не прошла проверку научрука. Сейчас на проверке находится вторая работа.
Также студентка имела право сменить научного руководителя, утверждает декан, но не сделала этого. Также Некрасов отметил, что из-за этого долга девушку все равно не собирались отчислять.