«Уральским авиалиниям» запретили летать за границу

На это время рейсы передадут другим авиакомпаниям, среди которых Red Wings, «Аэрофлот», Azur Air и «Азимут». После подписания договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем «Уральские авиалинии» смогут восстановить право на зарубежные перелеты.