«Уральским авиалиниям» запретили летать за границу

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:26
Updated Сегодня, 20:26
На это время рейсы передадут другим авиакомпаниям, среди которых Red Wings, «Аэрофлот», Azur Air и «Азимут». После подписания договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем «Уральские авиалинии» смогут восстановить право на зарубежные перелеты.
«Решение комиссии… Рассмотреть в двухнедельный срок после подписания авиакомпанией „Уральские авиалинии“ трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией (НЛК) и лизингодателем», — говорится в приказе ведомства о распределении допуска авиакомпаний к выполнению международных воздушных перевозок.