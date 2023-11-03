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Published Сегодня, 20:05

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«Уральским авиалиниям» запретили летать за границу

«Уральским авиалиниям» запретили летать за границу

3 ноября 2023, 20:05
Фото: Midjourney
В течение двух недель авиакомпания не сможет выполнять международные перелеты, следует из приказа Росавиации.

На это время рейсы передадут другим авиакомпаниям, среди которых Red Wings, «Аэрофлот», Azur Air и «Азимут». После подписания договора с Национальной лизинговой компанией и лизингодателем «Уральские авиалинии» смогут восстановить право на зарубежные перелеты.

«Решение комиссии… Рассмотреть в двухнедельный срок после подписания авиакомпанией „Уральские авиалинии“ трехстороннего договора с Национальной лизинговой компанией (НЛК) и лизингодателем», — говорится в приказе ведомства о распределении допуска авиакомпаний к выполнению международных воздушных перевозок.
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#Аэрофлот#Приказ#Уральские авиалинии#Азимут#Екатеринбург#Red Wings#Росавиация#Международные перелеты#Сайт Росавиации#Azur Air#Лизингодатель
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