Уральцы застряли в московском аэропорту. Их не пустили на рейс из-за «сбоя»

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Свердловчане должны были отправиться домой на борту авиакомпании «Победа». Один из пассажиров рассказал, что когда он подошел к стойке регистрации, то ему сообщили о невозможности распечатать посадочный талон.
Девушка сообщила пассажиру, что случился сбой и якобы забронированные и оплаченные билеты 10 пассажиров не отображаются в системе. Им предложили купить билеты на вылет на следующий день по стоимости от 25 тысяч рублей за место, пишет Е1.
Антон пригрозил представителям компании, что расскажет о случившемся в СМИ и тогда его пустили на борт. А другие пассажиры остались на земле.
Когда мужчина занял свое место, то обнаружил, что свободных мест на борту не было.
Напомним, в ночь на 2 ноября в Екатеринбурге был отменен рейс в Душанбе. Информация об отмене перелета была размещена на сайте аэропорта Кольцово.