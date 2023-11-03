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Жители Свердловской области не смогли улететь из Москвы из-за «сбоя в системе»

Уральцы застряли в московском аэропорту. Их не пустили на рейс из-за «сбоя»

3 ноября 2023, 03:31
Фото: 1MI

Жители Свердловской области не смогли улететь из Москвы из-за «сбоя в системе»

Жители Свердловской области не смогли попасть на борт самолета, который отправлялся из Москвы в Екатеринбург. Причиной стал «сбой системы». Всего улететь не смогли 9 человек.

Свердловчане должны были отправиться домой на борту авиакомпании «Победа». Один из пассажиров рассказал, что когда он подошел к стойке регистрации, то ему сообщили о невозможности распечатать посадочный талон.

Девушка сообщила пассажиру, что случился сбой и якобы забронированные и оплаченные билеты 10 пассажиров не отображаются в системе. Им предложили купить билеты на вылет на следующий день по стоимости от 25 тысяч рублей за место, пишет Е1.

Антон пригрозил представителям компании, что расскажет о случившемся в СМИ и тогда его пустили на борт. А другие пассажиры остались на земле.

Когда мужчина занял свое место, то обнаружил, что свободных мест на борту не было.

Напомним, в ночь на 2 ноября в Екатеринбурге был отменен рейс в Душанбе. Информация об отмене перелета была размещена на сайте аэропорта Кольцово.

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#Происшествия#Самолет#Отмена#Рейс#Вылет#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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