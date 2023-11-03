Ушел из жизни экс-майор полиции из Верхней Пышмы

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Мужчине было 73 года, сообщает МО МВД России «Верхнепышминский». Владимир был ветераном МВД, бывшим начальником уголовного розыска отдела милиции в Верхней Пышмы.
Он окончил Киевскую Высшую школу милиции МВД СССР. На пенсии Владимир Макарович активно участвовал в деятельности совета ветеранов, занимался патриотическим воспитанием молодежи.
Коллеги выразили свои глубокие соболезнования в связи родным умершего. Владимира похоронят 4 ноября в 13:30. Прощание с ним пройдет в церкви Александра Невского по улице Сыромолотова д. 120.