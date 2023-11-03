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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В Верхней Пышме скончался экс-майор полиции

Ушел из жизни экс-майор полиции из Верхней Пышмы

3 ноября 2023, 12:52
Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме скончался экс-майор полиции

В Верхней Пышме скончался майор полиции в отставке Корнеец Владимир. Его не стало 2 ноября.

Мужчине было 73 года, сообщает МО МВД России «Верхнепышминский». Владимир был ветераном МВД, бывшим начальником уголовного розыска отдела милиции в Верхней Пышмы.

Он окончил Киевскую Высшую школу милиции МВД СССР. На пенсии Владимир Макарович активно участвовал в деятельности совета ветеранов, занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Коллеги выразили свои глубокие соболезнования в связи родным умершего. Владимира похоронят 4 ноября в 13:30. Прощание с ним пройдет в церкви Александра Невского по улице Сыромолотова д. 120.

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#Происшествия#Верхняя Пышма#Похороны#Совет ветеранов#Коллеги#Соболезнования#Дарья Сорокина
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