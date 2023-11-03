В число «трасс смерти» вошел южный подъезд к Нижнему Тагилу

С начала года в регионе зафиксированы почти 2,4 тысячи ДТП, что на 10% больше аналогичного периода 2022 года. Больше всего инцидентов произошло на Серовском тракте и ЕКАД, а также на южном подъезде к Нижнему Тагилу. При этом самыми безопасными стали Пермский и Тюменский тракты. По мнению ГИБДД, на это повлияли ремонты.