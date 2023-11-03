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Названы самые аварийные трассы Свердловской области

В число «трасс смерти» вошел южный подъезд к Нижнему Тагилу

3 ноября 2023, 10:29
Фото: 1MI

Названы самые аварийные трассы Свердловской области

В Свердловской области насчитывается семь опасных участков дорог, так называемых «трасс смерти», где чаще всего случаются аварии и гибнут люди.

Так, за 10 месяцев 2023 года на трассах Екатеринбург — Серов, южный подъезд к Нижнему Тагилу, а также пяти дорогах Екатеринбурга зафиксировано больше всего аварий. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель начальника отдела надзорной деятельности регионального управления ГИБДД Леонид Лиханов.

С начала года в регионе зафиксированы почти 2,4 тысячи ДТП, что на 10% больше аналогичного периода 2022 года. Больше всего инцидентов произошло на Серовском тракте и ЕКАД, а также на южном подъезде к Нижнему Тагилу. При этом самыми безопасными стали Пермский и Тюменский тракты. По мнению ГИБДД, на это повлияли ремонты.

В авариях пострадали свыше трех тысяч человек. При этом 252 из них скончались, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, 2 ноября на Режевском тракте случилось смертельное ДТП, в результате которого погибли двое человек. Еще трое пострадали.

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