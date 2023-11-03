В Екатеринбурге состоялось открытие центра Демидовских территорий

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Работа центра будет связана с развитием туристической сферы в 22 населенных пунктах Урала, которые имеют связь с родом Демидовых. Организация расположена в «Доме и больнице доктора Сяно», рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
На торжественном открытии присутствовали родственница Демидовых — Ирэн Комо-Демидова, которая проживает во Франции, а также глава региона Евгений Куйвашев и руководитель Демидовского фонда Эдуард Россель. Как рассказал Куйвашев, центр был создан для сохранения истории области и развития туризма.
В центре оборудованы библиотека, магазин сувениров и различные экспозиции.
Напомним, в Нижнем Тагиле разрабатывается проект по реставрации и ремонту музейного комплекса на улице Ленина. Здесь хотят оборудовать центр наследия Демидовых с библиотекой и документальным архивом.