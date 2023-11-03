В Екатеринбурге состоялось открытие центра Демидовских территорий

На торжественном открытии присутствовали родственница Демидовых — Ирэн Комо-Демидова, которая проживает во Франции, а также глава региона Евгений Куйвашев и руководитель Демидовского фонда Эдуард Россель. Как рассказал Куйвашев, центр был создан для сохранения истории области и развития туризма.