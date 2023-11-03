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Центр Демидовских территорий начал работать в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось открытие центра Демидовских территорий

3 ноября 2023, 06:36
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Центр Демидовских территорий начал работать в Екатеринбурге

Историко-культурный центр Демидовских территорий начал свою работу в Екатеринбурге. Открытие учреждения проходило 2 ноября 2023 года.

Работа центра будет связана с развитием туристической сферы в 22 населенных пунктах Урала, которые имеют связь с родом Демидовых. Организация расположена в «Доме и больнице доктора Сяно», рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Открытие центра состоялось 2 ноябряОткрытие центра состоялось 2 ноября
Работа центра будет связана с развитием туризмаРабота центра будет связана с развитием туризма
Организация расположена в «Доме и больнице доктора Сяно»Организация расположена в «Доме и больнице доктора Сяно»
Экспонаты центра Демидовских территорийЭкспонаты центра Демидовских территорий
Памятник Никите ДемидовуПамятник Никите Демидову
Открытие центра состоялось 2 ноября
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На торжественном открытии присутствовали родственница Демидовых — Ирэн Комо-Демидова, которая проживает во Франции, а также глава региона Евгений Куйвашев и руководитель Демидовского фонда Эдуард Россель. Как рассказал Куйвашев, центр был создан для сохранения истории области и развития туризма.

В центре оборудованы библиотека, магазин сувениров и различные экспозиции.

Напомним, в Нижнем Тагиле разрабатывается проект по реставрации и ремонту музейного комплекса на улице Ленина. Здесь хотят оборудовать центр наследия Демидовых с библиотекой и документальным архивом.

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по созданию музейного комплекса
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