В Нижнем Тагиле резко потеплело до +5. С чем это связано

В ночное время температура снизится до нуля градусов, а утро город встретит уже с -1 градусом. К вечру похолодает до -4 градусов. При этом порывы ветра составят до 10 метров в секунду. В воскресенье 5 ноября в течение дня температура составит до -4 градусов. Ветер при этом будет южным с порывами до 4 метров в секунду.