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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В Нижнем Тагиле 3 ноября резко потеплело до +5 градусов

В Нижнем Тагиле резко потеплело до +5. С чем это связано

3 ноября 2023, 15:53
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле 3 ноября резко потеплело до +5 градусов

В Нижнем Тагиле 3 ноября резко потеплело до +5 градусов. Весь выпавший снег начал таять, на улицах появились лужи.

Причиной этому стал мощный поток тропического воздуха с юга Европейской территории страны. Однако уже с 4 ноября в Нижнем Тагиле начнется похолодание.

В ночное время температура снизится до нуля градусов, а утро город встретит уже с -1 градусом. К вечру похолодает до -4 градусов. При этом порывы ветра составят до 10 метров в секунду. В воскресенье 5 ноября в течение дня температура составит до -4 градусов. Ветер при этом будет южным с порывами до 4 метров в секунду.

Однако с понедельника, 6 ноября, плюсовые температуры снова вернутся в Нижний Тагил. В течение недели температура воздуха прогреется до +1…+4 градусов. Ветер будет иметь южное или юго-западное направление. В некоторые дни прогнозируется снег с дождем.

Напомним, накануне МЧС выступала с экстренным предупреждением о сильных ветрах гололеде. Оно было продлено и на 4 ноября.

#Нижний Тагил#Потепление#Снег#Гололед#Ветер#Окружающая среда#Природа#Ирина Кирилова
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