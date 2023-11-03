В Нижнем Тагиле резко потеплело до +5. С чем это связано

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Причиной этому стал мощный поток тропического воздуха с юга Европейской территории страны. Однако уже с 4 ноября в Нижнем Тагиле начнется похолодание.
В ночное время температура снизится до нуля градусов, а утро город встретит уже с -1 градусом. К вечру похолодает до -4 градусов. При этом порывы ветра составят до 10 метров в секунду. В воскресенье 5 ноября в течение дня температура составит до -4 градусов. Ветер при этом будет южным с порывами до 4 метров в секунду.
Однако с понедельника, 6 ноября, плюсовые температуры снова вернутся в Нижний Тагил. В течение недели температура воздуха прогреется до +1…+4 градусов. Ветер будет иметь южное или юго-западное направление. В некоторые дни прогнозируется снег с дождем.
Напомним, накануне МЧС выступала с экстренным предупреждением о сильных ветрах гололеде. Оно было продлено и на 4 ноября.