В программу газификации Свердловской области попали еще 7 тысяч домов

По словам Николая Смирнова, Нижний Тагил — один из лидеров в процессе догазификации. Так, весной в городе торжественно запустили в работу объект «Газопровод в микрорайоне Выя». Он даст возможность подключиться к газу 154 частным жилым домам. До конца 2023 года в муниципалитете около 1000 домов будет подключено к газовому оборудованию. Затраты на это составят 200 миллионов рублей. В 2024 — еще 1000 домовладений с бюджетом в 250 миллионов рублей. Все проводимые мероприятия будут способствовать повышению качества жизни населения и помогут сократить их затраты на отопление.