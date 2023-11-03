В программу газификации Свердловской области попали еще 7 тысяч домов

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:20
Благодаря изменениям, внесенным в программу газификации Свердловской области, в общей сложности будет охвачено порядка 101 тысячи домовладений. Финансирование будет осуществляться за счет внебюджетных средств Единого оператора газификации ООО «Газпром газификация» в рамках заключенного регионом соглашения на общую сумму более 16 миллиардов рублей.
С учетом того, что план-график — это «живой организм», реагирующий на рост интереса жителей к вопросу бесплатного подведения газовой сети до границ земельного участка, он был расширен дополнительными объектами. Большая часть этих домов находятся в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите, Белоярском, а также Березовском, Бисертском, Ирбитском муниципальных образованиях и Нижнесергинском районе, — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Отметим, программа социальной газификации предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка жителей в уже газифицированных населенных пунктах. По решению главы Свердловской области Евгения Куйвашева на подключение дома к голубому топливу предоставляется субсидия из областного бюджета для целого ряда категорий жителей — многодетных и малоимущих семей, бюджетников, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий, пенсионеров, бойцов СВО и других. Сумма компенсации составляет от 100 до 250 тысяч рублей. На сегодняшний день жители более 13,5 тысячи частных домов — около 40 тысяч человек — уже получили возможность перейти с печного отопления на газовое.
В Свердловской области активно идет реализация программы социальной газификации, по которой к границам земельных участков частных домовладений по заявкам жителей газовые сети подводятся бесплатно. Если на начало года к голубому топливу было подключено менее 7 тысяч домовладений, то сейчас эта цифра выросла почти в два раза — до 13,5 тысячи. На текущий момент численность жителей, получающих газ по программе социальной газификации, образно говоря, соответствует населению, например, Верхней Салды, — ранее сообщал Николай Смирнов.
С жителями Свердловской области заключено более 56 тысячи договоров на догазификацию, а более чем 30,5 тысячи домов уже построены газовые сети для последующего подключения. Всего за несколько лет существования этой программы в области построили почти 970 километров газовых сетей.
Также для удобства реализации программы по поручению Евгения Куйвашева создана интерактивная карта. Она размещена на региональном портале по технологическому присоединению к сетям Свердловской области и позволяет любому жителю проверить, когда его дом планируется подключить к газу и подать заявку. Администрации муниципалитетов в десятидневный срок рассматривают поступившие заявки на газификацию от газораспределительных организаций.
По словам Николая Смирнова, Нижний Тагил — один из лидеров в процессе догазификации. Так, весной в городе торжественно запустили в работу объект «Газопровод в микрорайоне Выя». Он даст возможность подключиться к газу 154 частным жилым домам. До конца 2023 года в муниципалитете около 1000 домов будет подключено к газовому оборудованию. Затраты на это составят 200 миллионов рублей. В 2024 — еще 1000 домовладений с бюджетом в 250 миллионов рублей. Все проводимые мероприятия будут способствовать повышению качества жизни населения и помогут сократить их затраты на отопление.
В Нижнем Тагиле очень активно идет реализация программы «Чистый воздух», в рамках которой выделены субсидии на компенсацию затрат жителям на подключение построенным газопроводом.Синергетический эффект от двух федеральных проектов, которые контролируются губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Дает толчок и ускоренное развитие муниципалитета, повышение комфортности и экологичности для проживания в городе Нижний Тагил, — сказал Николай Смирнов во время своего весеннего визита.
Всего же на модернизацию и строительство объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения в Нижнем Тагиле будет вложено более 2 млрд рублей.