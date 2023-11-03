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«Борщевой набор» подешевел в магазинах Свердловской области

В Свердловской области подешевели картофель, лук и морковь

3 ноября 2023, 07:44
Фото: 1MI

«Борщевой набор» подешевел в магазинах Свердловской области

В магазинах Свердловской области отмечается понижение на продукты так называемого «борщевого набора». Цены уменьшились на картофель, лук и морковь.

При этом подорожали курица и яйца, отмечает Свердловскстат. Картофель, лук и морковь стали дешевле примерно на 3–4%. Сейчас килограмм картофеля в среднем стоит чуть больше 21 рубля, лука — 30 рублей, моркови — 36 рублей.

Свекла подорожала до 33,48 рубля за килограмм, огурцы — до 96,59 рубля за килограмм, помидоры увеличились в цене на 4,5% и стоят более 180 рублей.

Куриное мясо подорожало на 2%. Цена охлажденной курятины сейчас составляет 226 рублей. Яйца подорожали на 2% и стоят около 88 рублей.

Помидоры, свекла и морковь больше всего подорожали за неделю в Свердловской области
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#Экономика#Цены#Свердловская область#Продукты питания#Подорожание#Лук#Морковь#Дарья Сорокина
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