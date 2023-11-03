В Свердловской области подешевели картофель, лук и морковь

При этом подорожали курица и яйца, отмечает Свердловскстат. Картофель, лук и морковь стали дешевле примерно на 3–4%. Сейчас килограмм картофеля в среднем стоит чуть больше 21 рубля, лука — 30 рублей, моркови — 36 рублей.