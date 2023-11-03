В Свердловской области подешевели картофель, лук и морковь

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
При этом подорожали курица и яйца, отмечает Свердловскстат. Картофель, лук и морковь стали дешевле примерно на 3–4%. Сейчас килограмм картофеля в среднем стоит чуть больше 21 рубля, лука — 30 рублей, моркови — 36 рублей.
Свекла подорожала до 33,48 рубля за килограмм, огурцы — до 96,59 рубля за килограмм, помидоры увеличились в цене на 4,5% и стоят более 180 рублей.
Куриное мясо подорожало на 2%. Цена охлажденной курятины сейчас составляет 226 рублей. Яйца подорожали на 2% и стоят около 88 рублей.