Второй по величине музей в России могут открыть в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
С таким предложением к губернатору губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обратился президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель. Инициативу он озвучил 2 ноября во время открытия Историко-культурного центра развития Демидовских территорий.
По словам Росселя, комплекс расположится на базе местного краеведческого музея. По величине он может стать вторым в России после Эрмитажа.
Россель добавил, что в городе имеется 500 тысяч артефактов. В них содержится 75 лет советской истории. Все они лежат уже 33 года.
Напомним, работы мастеров лаковой росписи из Нижнего Тагила будут представлены на выставке «Россия». Она стартует с 4 ноября на ВДНХ в Москве.