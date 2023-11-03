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Второй по величине в РФ музей предложили создать в Нижнем Тагиле

Второй по величине музей в России могут открыть в Нижнем Тагиле

3 ноября 2023, 14:59
Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Второй по величине в РФ музей предложили создать в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле могут открыть музейно-выставочный комплекс. Его возможная площадь составит 20 тысяч квадратных метров.

С таким предложением к губернатору губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обратился президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель. Инициативу он озвучил 2 ноября во время открытия Историко-культурного центра развития Демидовских территорий.

По словам Росселя, комплекс расположится на базе местного краеведческого музея. По величине он может стать вторым в России после Эрмитажа.

Россель добавил, что в городе имеется 500 тысяч артефактов. В них содержится 75 лет советской истории. Все они лежат уже 33 года.

Напомним, работы мастеров лаковой росписи из Нижнего Тагила будут представлены на выставке «Россия». Она стартует с 4 ноября на ВДНХ в Москве.

#Культура#Нижний Тагил#Эдуард Россель#Открытие#Музей#Евгений Куйвашев#Демидовы#Ирина Кирилова
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