Высокие зарплаты врачей, открытие нового МФЦ и что ждет тагильчан в «Ночь искусств»

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
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Updated Сегодня, 17:47
Депутат и по совместительству главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников заявил, что у тагильских врачей достаточно высокая зарплата, которая позволяет купить жилье по своему желанию. Также политик добавил, что кадровая проблема в Нижнем Тагиле преувеличена.
В селе Петрокаменское с местных жителей собирают добровольные взносы на уборку кладбища. Редакция TagilCity.ru направила запрос, почему так происходит, на имя главы ГГО. В официальном ответе Дмитрий Летников подтвердил факт сбора средств, а вот причины, по которым эти деньги собирают, объяснять не стал. Мы обратимся в прокуратуру, чтобы выяснить законность данных сборов.
МФЦ тянет с открытием нового офиса в здании бывшего «Тагилбанка» уже почти год. Несмотря на это, тагильчане уже приходят в здание, надеясь, что их документы примут. Как выяснилось, теперь новый большой офис МФЦ обещают открыть в конце этого года.
Внимательные жители Нижнего Тагила заметили, что уже как два месяца на Лисьей горе перестала работать подсветка башни. TagilCity.ru выяснил, почему. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила на запрос ответили, что сейчас возле башни проводятся ремонтные работы оборудования.
4 ноября в музеях и библиотеках Нижнего Тагила пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств-2023». Концерты, мастер-классы, литературные чтения и другие события ждут тагильчан на четвертый день ноября. В этом году ночь посвящена многообразию культур России, старинным традициям и особенностям быта, музыке, танцам и литературе разных народов.