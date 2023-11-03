Высокие зарплаты врачей, открытие нового МФЦ и что ждет тагильчан в «Ночь искусств»

В селе Петрокаменское с местных жителей собирают добровольные взносы на уборку кладбища. Редакция TagilCity.ru направила запрос, почему так происходит, на имя главы ГГО. В официальном ответе Дмитрий Летников подтвердил факт сбора средств, а вот причины, по которым эти деньги собирают, объяснять не стал. Мы обратимся в прокуратуру, чтобы выяснить законность данных сборов.