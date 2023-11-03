Закроется или нет? В селе Петрокаменское не хватает сотрудников в отделении почты

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Некоторое время назад среди жителей села Петрокаменское начала распространяться информация, что якобы закрывается местное отделение почты.
Почтальоны рассказывали, что их рассчитывают, а почта больше работать не будет. У меня мама сразу заволновалась, как она будет получать пенсию, — поделилась с TagilCity.ru жительница села Анастасия.
В отделе по коммуникациям по УрФО «Почты России» информацию о закрытии опровергли, пояснив, что меняется лишь график работы из-за нехватки штата. Обслуживать население будут временные сотрудники.
Мы не закрываем отделение почты в селе Петрокаменское, а лишь временно с 7 ноября меняем его график работы. До укомплектования штата жителей будет обслуживать подменная группа. Как только мы закроем вакансии начальника и оператора, отделение вернется к прежнему режиму, — сообщили TagilCity.ru в «Почте России».
Новый график работы отделения пока разрабатывается. Пенсии и пособия в «Почте России» пообещали доставлять строго по графику.
Весной прошлого года в Нижнем Тагиле закрылось почтовое отделение в микрорайоне «Кирпичный». Теперь жителям приходится ездить на почту в соседний район — Лебяжинский. Отделение было закрыто, потому что не подходило по требуемым параметрам, в том числе по площади. Новое помещение «Почта России» не может найти уже больше года.