Закроется или нет? В селе Петрокаменское не хватает сотрудников в отделении почты

Весной прошлого года в Нижнем Тагиле закрылось почтовое отделение в микрорайоне «Кирпичный». Теперь жителям приходится ездить на почту в соседний район — Лебяжинский. Отделение было закрыто, потому что не подходило по требуемым параметрам, в том числе по площади. Новое помещение «Почта России» не может найти уже больше года.