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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

В селе Петрокаменское из-за нехватки штата изменится график работы местной почты

Закроется или нет? В селе Петрокаменское не хватает сотрудников в отделении почты

3 ноября 2023, 13:10
Фото: 1MI

В селе Петрокаменское из-за нехватки штата изменится график работы местной почты

В селе Петрокаменское Горноуральского округа в местном отделении «Почты России» не хватает персонала, из-за чего меняется график его работы. Местные жители переживают, что отделение могут закрыть совсем.

Некоторое время назад среди жителей села Петрокаменское начала распространяться информация, что якобы закрывается местное отделение почты.

Почтальоны рассказывали, что их рассчитывают, а почта больше работать не будет. У меня мама сразу заволновалась, как она будет получать пенсию, — поделилась с TagilCity.ru жительница села Анастасия.

В отделе по коммуникациям по УрФО «Почты России» информацию о закрытии опровергли, пояснив, что меняется лишь график работы из-за нехватки штата. Обслуживать население будут временные сотрудники.

Мы не закрываем отделение почты в селе Петрокаменское, а лишь временно с 7 ноября меняем его график работы. До укомплектования штата жителей будет обслуживать подменная группа. Как только мы закроем вакансии начальника и оператора, отделение вернется к прежнему режиму, — сообщили TagilCity.ru в «Почте России».

Новый график работы отделения пока разрабатывается. Пенсии и пособия в «Почте России» пообещали доставлять строго по графику.

Весной прошлого года в Нижнем Тагиле закрылось почтовое отделение в микрорайоне «Кирпичный». Теперь жителям приходится ездить на почту в соседний район — Лебяжинский. Отделение было закрыто, потому что не подходило по требуемым параметрам, в том числе по площади. Новое помещение «Почта России» не может найти уже больше года.

В Нижнем Тагиле на два района осталось одно отделение почты
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