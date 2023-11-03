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Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Жителю Екатеринбурга вместо заказанных IPhone пришли 500 грамм земли

Житель Екатеринбурга хотел купить два IPhone Х, но получил 500 грамм земли

3 ноября 2023, 16:29
Фото: Midjourney

Жителю Екатеринбурга вместо заказанных IPhone пришли 500 грамм земли

В Екатеринбурге местный житель решил купить два IPhone Х через интернет. Однако вместо заказанных гаджетов ему пришла земля.

Мужчина увидел в сети объявление о продаже айфонов. После изучения товара он оформил и оплатил заказ и стал ждать доставки. Однако, когда ему пришла посылка, вместо телефонов он увидел полкилограмма земли, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Екатеринбуржец, возмутившись обманом, написал об этом продавцу с требованием вернуть ему деньги. Однако возврата денежных средств не последовало. Тогда горожанин обратился в техподдержку.

Выяснилось, что продавец уже неоднократно получал деньги таким способом. При этом после совершения сделок о покупке аферист удаляет аккаунт, а когда отправленная посылка приходит получателю, он его восстанавливает и получает деньги от сервиса.

Напомним, в сентябре 2023 года девушка из Екатеринбурга заказала товары у блогера на несколько сотен тысяч рублей, однако товары она не получила, а деньги ей не возвращают.

Жительница Екатеринбурга заказала у блогера товаров на 800 тысяч и не получила их
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#Деньги#Криминал#Обман#Заказ#ЧП#Продавец#Iphone#Телефон#Земля#Аферист#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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