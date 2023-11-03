Житель Екатеринбурга хотел купить два IPhone Х, но получил 500 грамм земли

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Мужчина увидел в сети объявление о продаже айфонов. После изучения товара он оформил и оплатил заказ и стал ждать доставки. Однако, когда ему пришла посылка, вместо телефонов он увидел полкилограмма земли, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Екатеринбуржец, возмутившись обманом, написал об этом продавцу с требованием вернуть ему деньги. Однако возврата денежных средств не последовало. Тогда горожанин обратился в техподдержку.
Выяснилось, что продавец уже неоднократно получал деньги таким способом. При этом после совершения сделок о покупке аферист удаляет аккаунт, а когда отправленная посылка приходит получателю, он его восстанавливает и получает деньги от сервиса.
Напомним, в сентябре 2023 года девушка из Екатеринбурга заказала товары у блогера на несколько сотен тысяч рублей, однако товары она не получила, а деньги ей не возвращают.