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Иностранцы с ножом гнались за жителем Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга попал под колеса авто. Он убегал от иностранцев с ножом

3 ноября 2023, 04:15
Фото: 1MI

Иностранцы с ножом гнались за жителем Екатеринбурга

Мужчина в Екатеринбурге попал под колеса автомобиля. Инцидент случился на улице Технической. По словам очевидцев, он убегал от иностранцев с ножом.

Мужчина скончался на месте происшествия. Также очевидцы утверждают, что два человека неизвестной национальности бегали за мужчиной с ножом. Он пытался остановить проезжающие мимо автомобили, но никто ему не помог.

Тогда мужчина схватился за ручку одного из автомобилей, прокатился и упал. Через три минуты, по словам очевидцев, по нему проехала машина, пока он лежал и корчился от боли, сообщается в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Напомним, в середине августа на улице Малышева в Екатеринбурге компания мужчин вступила в конфликт с темнокожим аспирантом УрФУ. Один из них ударил его ножом. Аспирант скончался на месте. В результате было возбуждено уголовное дело. Кроме того, за дракой наблюдали двое полицейских. В отношении них также возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до 10 лет колонии.

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