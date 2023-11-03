Житель Екатеринбурга попал под колеса авто. Он убегал от иностранцев с ножом

Напомним, в середине августа на улице Малышева в Екатеринбурге компания мужчин вступила в конфликт с темнокожим аспирантом УрФУ. Один из них ударил его ножом. Аспирант скончался на месте. В результате было возбуждено уголовное дело. Кроме того, за дракой наблюдали двое полицейских. В отношении них также возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до 10 лет колонии.