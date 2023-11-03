Житель Екатеринбурга попал под колеса авто. Он убегал от иностранцев с ножом

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Мужчина скончался на месте происшествия. Также очевидцы утверждают, что два человека неизвестной национальности бегали за мужчиной с ножом. Он пытался остановить проезжающие мимо автомобили, но никто ему не помог.
Тогда мужчина схватился за ручку одного из автомобилей, прокатился и упал. Через три минуты, по словам очевидцев, по нему проехала машина, пока он лежал и корчился от боли, сообщается в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Напомним, в середине августа на улице Малышева в Екатеринбурге компания мужчин вступила в конфликт с темнокожим аспирантом УрФУ. Один из них ударил его ножом. Аспирант скончался на месте. В результате было возбуждено уголовное дело. Кроме того, за дракой наблюдали двое полицейских. В отношении них также возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до 10 лет колонии.