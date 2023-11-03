Житель Нижней Салды чуть не задушил инспектора ГИБДД

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Вопросы у инспектора возникли по поводу езды без пристегнутых ремней безопасности, пишет «Урал Мэш».
Известно, что не пристегнуты были водитель и два его пассажира. Инспектор остановил машину и почувствовал запах перегара. Тогда он попросил водителя «подышать в трубочку», для того чтобы точно узнать, пьян он или нет.
В результате пассажир набросился на инспектора, вцепившись ему в шею. Лейтенант стал отбиваться. Когда он пришел в себя, то составил на водителя протокол за неповиновение сотруднику ГАИ. А на пассажира завели уголовное дело за применение насилия к представителю власти.