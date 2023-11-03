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В Нижней Салде пассажир иномарки пытался задушить инспектора ГИБДД

Житель Нижней Салды чуть не задушил инспектора ГИБДД

3 ноября 2023, 07:12
Фото: 1MI

В Нижней Салде пассажир иномарки пытался задушить инспектора ГИБДД

Пассажир автомобиля Mercedes пытался задушить инспектора ГИБДД в Нижней Салде. Так он отреагировал на то, что сотрудник ГИБДД остановил машину, в которой он ехал.

Вопросы у инспектора возникли по поводу езды без пристегнутых ремней безопасности, пишет «Урал Мэш».

Известно, что не пристегнуты были водитель и два его пассажира. Инспектор остановил машину и почувствовал запах перегара. Тогда он попросил водителя «подышать в трубочку», для того чтобы точно узнать, пьян он или нет.

В результате пассажир набросился на инспектора, вцепившись ему в шею. Лейтенант стал отбиваться. Когда он пришел в себя, то составил на водителя протокол за неповиновение сотруднику ГАИ. А на пассажира завели уголовное дело за применение насилия к представителю власти.

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#Происшествия#Верхняя и Нижняя Салда#Свердловская область#ГИБДД#Уголовное дело#Пассажир#Инспектор#Дарья Сорокина#Ремни безопасности
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