Жители поселка в Свердловской области обеспокоены появлением дикой рыси

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По словам местных жителей, рысь свободно гуляет по поселку, в том числе около жилых домов, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
Напомним, в октябре 2023 года жители поселка Луговской жаловались на то, что у них образовалась стая агрессивных псов, которые убивают гусей, овец и куриц.
Так как собаки действуют по ночам, люди предпочитают не покидать домов в темное время. Также, как рассказали жители поселка, стая умеет перепрыгивать через заборы. Свердловчане обращались в администрацию населенного пункта, но реакции не было.