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Published Сегодня, 04:45

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Дикая рысь в поселке Свердловской области пугает местных жителей

Жители поселка в Свердловской области обеспокоены появлением дикой рыси

3 ноября 2023, 04:45
Фото: 1MI

Дикая рысь в поселке Свердловской области пугает местных жителей

В поселке Калиново в Свердловской области объявилась рысь. Жители с настороженностью относятся к животному.

По словам местных жителей, рысь свободно гуляет по поселку, в том числе около жилых домов, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

Видео: Telegram-канале «Безумный Екатеринбург»

Напомним, в октябре 2023 года жители поселка Луговской жаловались на то, что у них образовалась стая агрессивных псов, которые убивают гусей, овец и куриц.

Так как собаки действуют по ночам, люди предпочитают не покидать домов в темное время. Также, как рассказали жители поселка, стая умеет перепрыгивать через заборы. Свердловчане обращались в администрацию населенного пункта, но реакции не было.

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