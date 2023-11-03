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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

На жителя Верхней Салды возбудили уголовное дело за нападение на инспекторов ДПС

Жителю Верхней Салды грозит до 5 лет тюрьмы за нападение на сотрудников ДПС

3 ноября 2023, 15:07
Фото: Midjourney

На жителя Верхней Салды возбудили уголовное дело за нападение на инспекторов ДПС

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который набросился на инспекторов ДПС.

Сейчас идет следствие по факту инцидента. Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на представителей власти, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Напомним, правоохранители остановили ехавший мимо автомобиль, так как в нем находились пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель также ехал непристегнутым.

Сотрудник ДПС попросил водителя «дыхнуть в трубку», чтобы понять, пьяный он или трезвый. Один из пассажиров стал вести себя агрессивно и принялся ругаться, а также схватил за шею одного из инспекторов.

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#Происшествия#Уголовное дело#Автомобиль#Нападение#ЧП#Агрессия#Пассажир#ДПС#18+#Елизавета Зиборова#Верхняя Салда#Инцидент#Инспектор ДПС
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