Жителю Верхней Салды грозит до 5 лет тюрьмы за нападение на сотрудников ДПС

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Сейчас идет следствие по факту инцидента. Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на представителей власти, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
Напомним, правоохранители остановили ехавший мимо автомобиль, так как в нем находились пассажиры, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель также ехал непристегнутым.
Сотрудник ДПС попросил водителя «дыхнуть в трубку», чтобы понять, пьяный он или трезвый. Один из пассажиров стал вести себя агрессивно и принялся ругаться, а также схватил за шею одного из инспекторов.