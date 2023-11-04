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Смертельное ДТП произошло на трассе «Екатеринбург-Тюмень»

28-летняя водитель Renault скончалась после ДТП на трассе «Екатеринбург-Тюмень»

4 ноября 2023, 07:17
Фото: 1MI

Смертельное ДТП произошло на трассе «Екатеринбург-Тюмень»

В ночь на 4 ноября на автодороге «Екатеринбург-Тюмень» произошла авария со смертельным исходом. После столкновения с ГАЗелью погибла водитель иномарки.

ДТП произошло на новом направлении в обход поселка Белоярский. 28-летняя водитель Renault не справилась с управлением и врезалась в стоящую ГАЗель. В результате девушка скончалась на месте, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Смертельная авария на трассе «Екатеринбург-Тюмень» 4 ноябряСмертельная авария на трассе «Екатеринбург-Тюмень» 4 ноября
Смертельная авария на трассе «Екатеринбург-Тюмень» 4 ноябряСмертельная авария на трассе «Екатеринбург-Тюмень» 4 ноября
Смертельная авария на трассе «Екатеринбург-Тюмень» 4 ноября
Фото: ГИБДД Свердловской области
На месте инцидента сотрудниками Госавтоинспекции проведены процессуальные действия, осмотр транспортных средств, установлена личность погибшей, состояние которой будет установлено по результатам химико-токсикологического исследования, — рассказали в ведомстве.
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