28-летняя водитель Renault скончалась после ДТП на трассе «Екатеринбург-Тюмень»

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
ДТП произошло на новом направлении в обход поселка Белоярский. 28-летняя водитель Renault не справилась с управлением и врезалась в стоящую ГАЗель. В результате девушка скончалась на месте, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
На месте инцидента сотрудниками Госавтоинспекции проведены процессуальные действия, осмотр транспортных средств, установлена личность погибшей, состояние которой будет установлено по результатам химико-токсикологического исследования, — рассказали в ведомстве.