Андрей Воробьев: В рамках выставки «Россия» работает стенд Московской области

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
День Московской области состоится 27 декабря. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Как передает информиздание riamo.ru, выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
Андрей Воробьев подчеркнул, что при оформлении стенда стремились передать весь колорит региона. Интерактивная площадка включает в себя 3D-прогулки по значимым местам области и паблик-токи с представителями бизнеса, спорта и культуры. Кроме того, на стенде представлена игровая зона — своего рода ЦУР, интерактивный пульт, посредством которого можно на экране управлять областью. По словам губернатора, это симулятор города, в котором, как и в повседневной жизни, происходят самые разные ситуации, а разрешаются они с помощью «Добродела».
Отметим, что стенд Подмосковья расположен в 75-м павильоне. Для навигации посетители могут воспользоваться аудиогидом с голосом народного артиста РФ Сергея Безрукова.
Основу экспозиции составляют три двери, направляющие посетителей к видеокапсулам. Здесь в формате 3D представлены жостовская роспись, гжельский фарфор и коломенская пастила. Также на площадке есть возможность совершить виртуальные экскурсии на крупные подмосковные предприятия: ЛиАЗ, «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, Солнечногорский механический завод, «Тонар». Таким же образом можно посетить корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», сырное производство, гимназию имени Е. М. Примакова, увидеть зубров Приокско-Террасного заповедника и яхтенную регату. Любители истории и искусства могут онлайн пройтись по залам музея «Новый Иерусалим» и ознакомиться с экспонатами выставки современного искусства в парке Малевича.
В павильоне области также работает тач-стол с интерактивной картой региона, на которой представлены президентские проекты, реализуемые с участием региона.
«Подмосковье — один из экономических, промышленных, научных, культурных, туристических центров нашей большой страны. И у нас есть повод гордиться опытом в современных технологиях и цифровизации, образовании, благоустройстве, а также многих других направлениях», — поделился Вячеслав Духин, заместитель председателя правительства Московской области.
В 75-м павильоне также оборудована зона ярмарки, где посетители могут увидеть продукцию народных художественных промыслов. В 48-м павильоне работает продуктовая ярмарка, где каждую неделю один из фермеров будет представлять Московскую область.