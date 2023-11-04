Андрей Воробьев: В рамках выставки «Россия» работает стенд Московской области

Андрей Воробьев подчеркнул, что при оформлении стенда стремились передать весь колорит региона. Интерактивная площадка включает в себя 3D-прогулки по значимым местам области и паблик-токи с представителями бизнеса, спорта и культуры. Кроме того, на стенде представлена игровая зона — своего рода ЦУР, интерактивный пульт, посредством которого можно на экране управлять областью. По словам губернатора, это симулятор города, в котором, как и в повседневной жизни, происходят самые разные ситуации, а разрешаются они с помощью «Добродела».