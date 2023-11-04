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Updated Сегодня, 13:30

Власти Екатеринбурга ведут борьбу с членовиками

Членовики в парках и дворах. Как флэшмоб снежного членолепия захватил Екатеринбург

4 ноября 2023, 13:28
Фото: Telegram-канал «СВЕТ»

Власти Екатеринбурга ведут борьбу с членовиками

Екатеринбург захватил новый флэшмоб по лепке так называемых «членовиков» — изображений мужского полового члена из снега. На борьбу со снежными пенисами вышли власти и коммунальщики.

Первый членовик: с чего все началось

Минувшая неделя выдалась снежной: осадки сыпали несколько суток, заморозки сменялись потеплением, и для снежного творчества погода благоприятствовала. Первый снежный член слепили 30 октября после снегопада студенты матмеха УрФУ в сквере рядом с университетом. «Скульптура» простояла целый день, пока ее не снесли коммунальщики с помощью спецтехники.

Членовик студентов УрФУЧленовик студентов УрФУ
Членовик студентов УрФУ
Фото: 66.ru

Флешмоб пошел дальше

После этого снежные фаллосы начали появляться по всему городу. В основном рядом со студенческими общежитиями и университетами. Но также членовики были замечены на набережной Исети и в парках.

Снежный член у корпуса УрГУПССнежный член у корпуса УрГУПС
В микрорайоне ЗаречныйВ микрорайоне Заречный
Неподалеку от строящейся «Ледовой арены»Неподалеку от строящейся «Ледовой арены»
Возле Политехнического колледжаВозле Политехнического колледжа
На ХиммашеНа Химмаше
Снежный член у корпуса УрГУПС
Фото: Telegram-канал «СВЕТ»

Реакция властей

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал безобразием появление снежных членов в городе, пишет 66.ru. По его словам, такие изваяния сразу же будут уничтожаться коммунальными службами.

Вице-мэр Алексей Бубнов и вовсе предложил жаловаться на фаллосы из снега квартальным, после чего «арт-объект» сразу же должны ликвидировать, сообщает Ура.ру. Также чиновник заявил возможно на борьбу с членовиками стоит привлечь полицию, так как это является административным правонарушением.

Екатеринбуржцам посоветовали жаловаться на снежные члены квартальным
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«На лбу себе нарисуй»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил авторам членовиков набить себе подобную татуировку на лбу. По его словам, те, кто занимается лепкой фаллосов, моральные уроды, передает «КП-Екатеринбург».

Мне безумно обидно за Екатеринбург. Какие-то моральные уроды свое уродство, сидящее внутри них, и, видимо, главную ценность в их жизни, пытаются вывалить на добропорядочных екатеринбуржцев. В качестве главного приза за это творчество предлагаю им сделать татуировку на лбу в лучшем тату-салоне в виде этого изображения, — считает Виталий Милонов.

Также депутат предложил сфотографироваться с такой татуировкой на паспорт, так как «именно это послужит путем к исправлению граждан».

Петиция «справедливого человека»

На сайте Change.org появилась петиция против «членолепительства». Ее автор подписался ником «Справедливый человек». Он считает, что подобный флэшмоб не красит Екатеринбург и призвал прекратить его:

Екатеринбург — город современный и творческий. Но почему люди позволяют себе позорить имя города и уродовать его своим псевдотворчеством? Студенческий флешмоб со строительством снежных гениталий вышел за пределы разумного — в каждом районе города появились членоснеговики. Это не красит наш город. Последнее время Екатеринбург итак прославился не лучшим образом — лев с золотыми причендалами. Не дадим превратить город в ***.

На момент публикации петицию подписали 45 человек.

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