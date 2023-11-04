Членовики в парках и дворах. Как флэшмоб снежного членолепия захватил Екатеринбург

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Минувшая неделя выдалась снежной: осадки сыпали несколько суток, заморозки сменялись потеплением, и для снежного творчества погода благоприятствовала. Первый снежный член слепили 30 октября после снегопада студенты матмеха УрФУ в сквере рядом с университетом. «Скульптура» простояла целый день, пока ее не снесли коммунальщики с помощью спецтехники.
После этого снежные фаллосы начали появляться по всему городу. В основном рядом со студенческими общежитиями и университетами. Но также членовики были замечены на набережной Исети и в парках.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал безобразием появление снежных членов в городе, пишет 66.ru. По его словам, такие изваяния сразу же будут уничтожаться коммунальными службами.
Вице-мэр Алексей Бубнов и вовсе предложил жаловаться на фаллосы из снега квартальным, после чего «арт-объект» сразу же должны ликвидировать, сообщает Ура.ру. Также чиновник заявил возможно на борьбу с членовиками стоит привлечь полицию, так как это является административным правонарушением.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил авторам членовиков набить себе подобную татуировку на лбу. По его словам, те, кто занимается лепкой фаллосов, моральные уроды, передает «КП-Екатеринбург».
Мне безумно обидно за Екатеринбург. Какие-то моральные уроды свое уродство, сидящее внутри них, и, видимо, главную ценность в их жизни, пытаются вывалить на добропорядочных екатеринбуржцев. В качестве главного приза за это творчество предлагаю им сделать татуировку на лбу в лучшем тату-салоне в виде этого изображения, — считает Виталий Милонов.
Также депутат предложил сфотографироваться с такой татуировкой на паспорт, так как «именно это послужит путем к исправлению граждан».
На сайте Change.org появилась петиция против «членолепительства». Ее автор подписался ником «Справедливый человек». Он считает, что подобный флэшмоб не красит Екатеринбург и призвал прекратить его:
Екатеринбург — город современный и творческий. Но почему люди позволяют себе позорить имя города и уродовать его своим псевдотворчеством? Студенческий флешмоб со строительством снежных гениталий вышел за пределы разумного — в каждом районе города появились членоснеговики. Это не красит наш город. Последнее время Екатеринбург итак прославился не лучшим образом — лев с золотыми причендалами. Не дадим превратить город в ***.
На момент публикации петицию подписали 45 человек.