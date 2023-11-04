Два миллиона рублей подросток выманил обманом у пенсионеров из Нижнего Тагила

Полицейские установили причастность подростка к пяти подобным преступлениям на территории Нижнего Тагила. Одним из пострадавшим стал 93-летний пенсионер, проживающий на Вагонке. Ему позвонили якобы от имени дочери и сообщили, что она спровоцировала аварию на дороге. Чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, нужно передать крупную сумму денег. Таким образом, пожилой мужчина отдал курьеру миллион рублей. Позже он созвонился с дочерью и понял, что его обманули.