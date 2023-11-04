Два миллиона рублей подросток выманил обманом у пенсионеров из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Полицейские установили причастность подростка к пяти подобным преступлениям на территории Нижнего Тагила. Одним из пострадавшим стал 93-летний пенсионер, проживающий на Вагонке. Ему позвонили якобы от имени дочери и сообщили, что она спровоцировала аварию на дороге. Чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, нужно передать крупную сумму денег. Таким образом, пожилой мужчина отдал курьеру миллион рублей. Позже он созвонился с дочерью и понял, что его обманули.
Также школьник приезжал еще к четырем пенсионерам в возрасте от 67 до 90 лет. Общая сумма причиненного ущерба составила 2 млн рублей. В результате оперативных действий сотрудники полиции вышли на несовершеннолетнего курьера и доставили его в отделение.
Подросток рассказал, что подработку ему предложили через мессенджер и он согласился. После получения денег он переводил их на неизвестные счета, ему доставалось только 2,5% от полученной суммы.
В настоящее время следственные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении подростка. В качестве меры пресечения ему была назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее этот молодой человек не привлекал внимания правоохранительных органов, но после происшествия его поставят на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Родителей обязуют возместить пенсионерам, которые пострадали от действий подростка, причиненный ущерб.